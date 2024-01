Ile Maurice: Alerte rouge à la banque de sang

La Banque de Sang de Maurice traverse une situation critique en raison d'une pénurie alarmante des groupes sanguins A et O. Malgré la collecte massive de 1 600 pintes de sang lors de la Mega Blood Donation en décembre et de 500 pintes supplémentaires le 1er janvier à Grand-Bassin, les réserves sont au plus bas, mettant en danger la vie de nombreux patients. La Blood Donors Association (BDA) tire la sonnette d'alarme et lance un appel pressant à la générosité des donneurs pour remédier à cette crise imminente.

La pénurie trouve son origine dans le manque de volontaires, avec une population vieillissante et une réticence croissante chez les jeunes à se porter volontaires. Si les groupes sanguins A et O sont les plus touchés, d'autres groupes pourraient également être affectés si la situation persiste.

Le président de la BDA, Dewanand Hossen, souligne l'urgence de la situation, révélant qu'au cours des derniers jours, plus d'une vingtaine de familles ont sollicité son aide pour trouver des donneurs compatibles. Avec des conditions cycloniques annoncées ce week-end, les collectes de sang prévues à différents endroits risquent d'être perturbées, aggravant la situation pour les patients en attente de transfusion. On craint une situation catastrophique si des donneurs ne se manifestent pas.

Malheureusement, des décès tragiques ont déjà été enregistrés en raison du manque de sang. Un jeune dialysé de 24 ans a perdu la vie en décembre faute de recevoir la transfusion nécessaire. Un autre jeune de 30 ans, confronté à des complications de santé graves, a également succombé, mettant en lumière l'impact dévastateur de cette crise sur la vie des patients.

En parallèle, l'approvisionnement en sang dans les cliniques suscite des préoccupations, car l'on constate une préférence apparente pour les cliniques. On soulève des interrogations sur la façon dont plus de 2 000 pintes de sang ont été épuisées en un mois. Si l'on concède que la demande est bien plus importante que la quantité de sang collecté, certains patients hospitalisés affirment que la priorité est souvent accordée aux cliniques en raison des enjeux financiers. Bien que le don de sang soit officiellement gratuit, la réalité sur le terrain suggère que des frais, notamment de traitement, fassent souvent la différence. La BDA a adressé plusieurs requêtes au ministère des Finances pour résoudre ce problème.

Attirer des jeunes donneurs

Il faut noter que les patients admis en clinique, contrairement aux hôpitaux, doivent s'acquitter d'une somme de Rs 1 500 à titre de processing fees pour obtenir du sang. La banque de sang ne vend pas du sang. Cette somme est directement versée dans les caisses du ministère des Finances, soulevant des questions sur l'équité de l'accès aux soins de santé. Mais à la clinique, les personnes âgées, les enfants, les veuves, les dialysés et les patients souffrant de thalassémie ne doivent pas payer pour les frais de Rs 1 500. Hélas, ils ne sont souvent pas au courant de cette exception et les frais de transfusion en clinique peuvent s'élever jusqu'à Rs 10 000.

Afin de sensibiliser un maximum de jeunes à cette cause cruciale, la BDA a tenu une réunion au ministère de l'Éducation jeudi. Des campagnes de sensibilisation seront lancées dans les collèges et universités, avec la création de clubs de jeunes donneurs de sang prévue les 5 et 6 février 2024. Des ateliers régionaux seront organisés pour impliquer 3 000 à 4 000 jeunes dans cette initiative vitale.

La pénurie de sang nécessite une mobilisation rapide de la communauté. Les donneurs de sang sont appelés à se manifester en grand nombre pour sauver des vies. La BDA continue de plaider pour des solutions concrètes, et la création de clubs de jeunes donneurs de sang dans les établissements d'enseignement pourrait être une étape prometteuse pour garantir un approvisionnement régulier en sang dans le pays. De même, la transparence autour de la distribution de sang dans les cliniques, estime-t-on, pourrait dissiper la perception que le sang est parfois payant alors que les individus qui décident de donner leur sang le font gratuitement.