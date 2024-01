Ile Maurice: Le tribunal de Port-Louis ordonne l'extradition de Franklin

Le verdict est tombé hier vendredi 12 janvier. Jean Hubert Celerine, alias Franklin, qui refusait d'être remis aux autorités réunionnaises sera extradé à l'île de la Réunion. C'est la décision de la magistrate Shavina Jugnauth qui préside cette affaire depuis avril 2023. Cependant, le prévenu ne devrait pas être remis aux autorités réunionnaises avant le délai de 21 jours dont il dispose pour faire appel du jugement.

La magistrate Shavina Jugnauth siégeant au tribunal de Port-Louis a donc conclu hier que Jean Hubert Celerine, alias Franklin, doit être extradé vers La Réunion. Une chose est certaine, Franklin demandera une révision judiciaire de cette décision en Cour suprême et il dispose d'un délai de 21 jours pour le faire. Ses hommes de loi, Meᣵ Yatin Varma et Alexandre Le Blanc, ont ainsi demandé à l'Attorney General (AG) de s'engager à ne pas extrader leur client tant que son appel n'aura pas été entendu. Me Varma n'est pas surpris par cette décision et explique qu'il avait déjà discuté de la possibilité de faire appel avec son client mais il voulait obtenir l'assurance de l'AG que Franklin ne serait pas traité comme Peter Uricek et ne serait pas extradé avant l'examen de son appel. Mais Me Yvan Jean Louis a refusé, faisant comprendre qu'il n'a aucune obligation légale en ce sens.

Lors des débats au tribunal, les avocats de Franklin avaient remis en question un accord d'extradition entre les deux pays. La magistrate Jugnauth, dans son jugement basé sur les documents produits, a souligné «qu'il est clair qu'il existe un traité d'extradition valide et contraignant entre Maurice et la France, qui permet l'extradition de personnes de Maurice vers ce pays, en ce qui concerne le cas actuel». Sur la question de savoir si ce délit peut faire l'objet d'une extradition, la magistrate a expliqué que «la peine est de dix ans pour ce délit, ce qui dépasse le minimum de deux ans d'emprisonnement requis par l'article 5(1)(a)(i) de la Loi sur l'extradition de 2017». «Je constate que le test tel qu'énoncé à l'article 18(2) de la loi sur l'extradition de 2017 a été pleinement satisfait et que la personne recherchée, à savoir Jean Hubert Celerine, est éligible à l'extradition», a-t-elle conclu.

Pour rappel, le bureau de l'AG avait déposé, le 31 mars 2023, une demande d'extradition des autorités françaises contre Franklin et son collègue Nono au tribunal de Port-Louis. Le 2 juillet 2021, les deux hommes avaient été condamnés à sept ans de prison chacun pour leur implication dans un trafic de cannabis destiné à alimenter Maurice. La cour d'appel de Saint-Denis avait émis un mandat d'arrêt le 13 juin 2019 contre les deux hommes à la suite du jugement, mais le mandat n'avait pu être exécuté. Nono a été extradé à La Réunion le 17 août dernier et il purge déjà sa peine de prison après avoir été rejugé.