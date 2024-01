Ile Maurice: Belal, le premier cyclone non grata de 2024

L'année 2024 démarre et les enfants viennent à peine de reprendre le chemin de l'école que la première tempête tropicale pointe déjà le bout de son nez. Tantôt malin et espiègle, tantôt imprévisible, Belal, qui est suivi depuis plus d'une semaine, passera à son point le plus proche de Maurice lundi. En attendant, le pays devrait passer en alerte 1 dès aujourd'hui, samedi.

Au supermarché Simla à Baie-du-Tombeau, les bougies, torches et piles étaient mises en évidence et les étagères étaient deja en train d'être dévalisées hier soir.

Hier, vendredi 12 janvier, le cyclone Belal n'avait pas encore été baptisé. Lors d'un communiqué émis hier à 10 h 30 par la station météorologique de Vacoas, les images satellites indiquaient que la perturbation tropicale évoluait au nord de St-Brandon. Même si sa vitesse d'évolution semblait instable, la perturbation tropicale ne cesse de s'intensifier. C'est en soirée, hier, qu'elle s'est encore plus rapprochée de Maurice.

Belal suit une trajectoire sud-ouest, pour ensuite mettre le cap sur le sud-est de l'île, atteignant son point le plus proche de nous. La station météorologique de Vacoas fait appel à plus de vigilance car la tempête tropicale Belal réserve des surprises, ayant tendance à s'intensifier à tout moment. Selon le Centre météorologique régional spécialisé cyclones (CMRS), centre météorologique régional de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) basé à l'île de La Réunion, le système Belal devrait s'intensifier d'aujourd'hui à demain. Plus de 100 millimètres de pluie est attendu.

Afzal Goodur précise qu'il ne faut pas prendre Belal à la légère

Il est considéré comme le Monsieur Météo local aux prédictions très attendues par les Mauriciens. D'ailleurs, il a fait une vidéo en direct, jeudi, et a attiré l'attention de plus de 20 000 personnes. Que pense-t-il de Belal ? Selon Afzal Goodur, le dernier pointage de Belal indiquait à hier qu'il allait passer à 13,6 km au sud de l'île et 790 km du nord, en se dirigeant vers le sud-ouest à 20 km/h. Il précise que Belal doit être craint au stade de tempête. À hier, Monsieur Météo ne pouvait PAS encore donner une trajectoire exacte. «Enn trazektwar exak li bien difisil malgre qui meteo frans larémion finn sanz so trazektwar ek pe donnli enn lapros pli pré ar larénion ki ar moris.Nou rest touzour a risk gagn kondision cyclonik dimé ek mardi avek boukou lapli. Li pou ena enn pasaz plis a loues. Nou pou ena niaz bien konsantré.»

Éducation: l'«online learning» privilégié en cas de conditions cycloniques

Du côté de l'éducation, les mesures ont déjà été mises en place en cas de conditions cycloniques. Le ministère de la éducation précise que tout un procédé est prêt. «Si jamais lundi, il n'y a aucune alerte cyclonique, mais que la station météorologique annonce qu'il y aura toujours des conditions cycloniques, comme des pluies torrentielles, les cours se feront en ligne avec l'apport de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC). Nous nous sommes assurés que la MBC a déjà un bon stockage pour répondre aux demandes. Nous nous sommes aussi assurés qu'il n'y aura pas de fautes de grammaire ou de vocabulaire dans les bases de données. Donc, les élèves du primaire, du secondaire et même du tertiaire auront déjà de quoi faire en se connectant sur les chaînes de la MBC», précise un préposé du ministère de la Santé. S'agissant des enfants qui n'ont malheureusement pas accès à une tablette ou à la télévision, le ministère précise que le nécessaire a déjà été fait pour qu'ils bénéficient d'une tablette sous la Sécurité sociale. Cela, depuis l'année dernière.