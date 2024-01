Soudan: Hemedti s'entretient avec Guterres alors que les FSR continuent leurs exactions

Le commandant des Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan, Mohamad Hamdane Daglo, continue à faire sa promotion auprès des instances régionales et internationales. Après sa tournée dans plusieurs pays africains, son accord avec une partie des forces civiles soudanaises, il annonce avoir eu un entretien téléphonique vendredi 12 janvier avec António Guterres, le secrétaire général des Nations unies.

Selon le communiqué publié sur son compte X, il a expliqué à António Guterres sa vision pour une sortie de la crise et les moyens d'épargner les civils des « effets négatifs de la guerre ».

Today, I had a phone discussion with the Secretary-General of the United Nations, Mr. @antonioguterres, about the situation in Sudan and the negative ramifications of the war. We explored ways to alleviate the humanitarian suffering experienced by civilians.I briefed Mr....-- Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) January 11, 2024