Afrique: CAN 2024 - Contre la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire face aux attentes de tout un pays

La Côte d'Ivoire donne le coup d'envoi de sa CAN ce samedi 13 janvier face à la Guinée-Bissau. Face à une sélection Bissau-Guinéenne qui n'a jamais remporté un seul match en trois participations à la compétition, le faux pas est interdit pour les Éléphants.

Question organisation, la Côte d'Ivoire se dit fin prête à donner le coup d'envoi de la CAN 2024, la deuxième de l'histoire sur le sol ivoirien. À Abidjan, les rues se sont mises aux couleurs de la compétition et de la sélection nationale. Tout un pays attend d'enfin entrer dans le vif du sujet avec ce premier match, charge donc aux Éléphants de ne pas gâcher la fête en commençant sa compétition de la meilleure des manières.

À lire aussi

Le calendrier de la Coupe d'Afrique des nations

Un faux-pas face à la Guinée-Bissau, toujours en quête de sa première victoire en phase finale d'une CAN pour sa quatrième participation, ferait mauvais mauvais genre pour le pays organisateur. Les attentes des supporters sont très fortes d'autant que les Éléphants n'ont plus gagné la compétition depuis 2015 et la génération dorée emmenée par Yaya Touré.

Ne pas se faire inhiber par la pression

En conférence de presse d'avant match, casquette vissée sur la tête, Jean-Louis Gasset, sélectionneur de la Côte d'Ivoire depuis

%

Ne pas se faire inhiber par la pression

En conférence de presse d'avant match, casquette vissée sur la tête, Jean-Louis Gasset, sélectionneur de la Côte d'Ivoire depuis un an et demi est revenu sur cette ferveur qu'il expérimente pour la première fois. « Je débute moi aussi en CAN, on m'annonce un stade en feu, j'ai envie que mon travail transforme cette pression en positif, que ça donne de la force et de la confiance aux joueurs. Il ne faut pas que ça nous inhibe », prévient-t-il.

Jouer à domicile est en général un avantage non négligeable dans le football. En Afrique, cela peut néanmoins être une arme à double tranchant car le dernier pays hôte à avoir remporté la compétition était l'Égypte en 2006 et la pression peut être difficile à gérer. Organiser cette CAN 2024, n'est donc en rien une assurance d'aller au bout pour les Éléphants d'autant que le tournoi est certainement l'un des plus ouverts de ces dernières années.

Le douzième homme ivoirien

« Sincèrement, je préfère une pression de jouer à domicile car dans les moments clés, ce sera décisif», a affirmé Jean-Louis Gasset, qui malgré les bons résultats de son équipe qui n'a plus perdu depuis neufs matches, assure q

un an et demi est revenu sur cette ferveur qu'il expérimente pour la première fois. « Je débute moi aussi en CAN, on m'annonce un stade en feu, j'ai envie que mon travail transforme cette pression en positif, que ça donne de la force et de la confiance aux joueurs. Il ne faut pas que ça nous inhibe », prévient-t-il.

Jouer à domicile est en général un avantage non négligeable dans le football. En Afrique, cela peut néanmoins être une arme à double tranchant car le dernier pays hôte à avoir remporté la compétition était l'Égypte en 2006 et la pression peut être difficile à gérer. Organiser cette CAN 2024, n'est donc en rien une assurance d'aller au bout pour les Éléphants d'autant que le tournoi est certainement l'un des plus ouverts de ces dernières années.

Le douzième homme ivoirien

« Sincèrement, je préfère une pression de jouer à domicile car dans les moments clés, ce sera décisif », a affirmé Jean-Louis Gasset, qui malgré les bons résultats de son équipe qui n'a plus perdu depuis neufs matches, assure que les grands favoris de la compétition sont avant tout le Sénégal et le Maroc. « Nous, on fait notre petit bonhomme de chemin », a simplement minimisé le technicien français.

À lire aussiCAN 2024: cinq jeunes talents prêts à briller en Côte d'Ivoire

Pour Franck Kessié, jouer à la maison reste quoiqu'il arrive un avantage. « Une CAN à domicile cela représente beaucoup, on est tous conscients de ce qui nous attend on a bien bossé, a affirmé le milieu de terrain ivoirien. J'aimerais dire aux supporters ivoiriens tous dans la même logique, on lutte tous pour le même drapeau, on doit être unis comme un seul homme. Le public doit être notre douzième joueur sur le terrain. On espère qu'ils feront de leur mieux pour nous soutenir ».

⚽ Le football est un sport qui se joue avec vingt-deux acteurs, onze dans chaque équipe. Mais que serait une sélection nationale sans ses supporters ?➡️Plongez dans les préparatifs du 12e homme ivoirien🇨🇮 alors que la #CAN débute dès samedi 13 janvier 📣 #CAN2024 pic.twitter.com/mxzsbFkRih-- RFI (@RFI) January 12, 2024

Les Djurtus veulent enfin passer le premier tour

D'autant qu'en face, les Bissau-Guinéens ont l'expérience des matches inauguraux. En 2017, ils étaient à l'affiche du match d'ouverture face au Gabon qu'ils avaient accroché 1-1. Le sélectionneur Baciro Candé ne fait pas mystère que l'objectif pour cette édition est de franchir pour la première fois le premier tour de la compétition. « La Guinée-Bissau n'a jamais atteint les huitièmes de finale mais cette fois notre objectif est de ne pas décevoir, a affirmé le sélectionneur des Djurtus. La Côte d'Ivoire a de très grands joueurs mais nous serons là. Ne vous fiez pas aux résultats des matches de préparation, l'essentiel et ce qui compte, ce sont les matches de la CAN ».

Il n'en reste pas moins que que la dynamique des derniers matches plaide nettement en la faveur des Éléphants très larges vainqueurs du Sierra Leone 5-1 le 6 janvier en match de préparation. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont également battu la solide Gambie 2-0 et étrillé les Seychelles 9-0 en novembre dernier lors des éliminatoires pour la Coupe du monde lorsque dans le même temps la Guinée-Bissau s'inclinait sévèrement 6-2 contre le Mali en match de préparation. Les Éléphants ont donc normalement toutes les cartes en main pour ne pas décevoir leurs supporters.