Cote d'Ivoire: Bourse régionale des valeurs mobilières - Didier Drogba sonne la cloche

En marge de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations (Can), l'ex-international ivoirien, Didier Drogba, a procédé le mercredi 10 janvier 2024, à l'ouverture solennelle des transactions à la bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) à Abidjan, rapporte une note de la Brvm.

A l'occasion, l'icône du football mondial a prononcé un keynote speech sur le thème : « Les enjeux de l'économie sportive et de la gestion financière pour les sportifs de haut niveau et les jeunes ». En effet, au cours de cette rencontre, Didier Drogba a partagé sa vision sur l'importance du sport, le rôle moteur du football dans l'économie et les enjeux pour renforcer l'éducation sportive des jeunes africains au regard de leur poids dans la population du continent et du monde à l'horizon 2050.

Le directeur général de la Brvm, Dr Edoh Kossi Amenounvé, a exprimé sa gratitude à l'ex-capitaine des Eléphants pour avoir honoré l'invitation de son institution en dépit de ses nombreuses sollicitations à l'orée de l'ouverture de la 34e édition de la Can qui se tient en Côte d'Ivoire 40 ans après. Pour lui, cette cérémonie a été une lucarne pour affirmer que la Brvm s'invite dans l'univers du football en toute légitimité. Car, la bourse a pour vocation d'être présente dans toutes les sphères de la vie économique et sociale d'un pays y compris le sport.

Dr Edoh kossi Amenounvé a également rappelé qu'une vingtaine de clubs de football à travers le monde sont cotés en bourse, des professionnels du sport investissent en bourse et que les grands sponsors des clubs de football sont cotés en bourse. A l'en croire, les rencontres de football peuvent exercer une influence sur les cours des clubs cotés.

« La Brvm est heureuse de vivre cette Can de football qui se déroule en Côte d'Ivoire et qui a nécessité la réalisation d'importantes infrastructures sportives, routières, hôtelières. L'après Can est une opportunité d'envisager de rendre liquides les actifs à travers des mécanismes de marché impliquant des investissements privés pour mieux rentabiliser », a conseillé le directeur général de la Brvm, remerciant à cet effet, toutes les personnes ayant effectué le déplacement.