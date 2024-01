Cote d'Ivoire: Hamed Junior Traoré proche de rejoindre Naples !

Naples est sur le point de conclure la transaction de Hamed Junior Traoré, après avoir envoyé une offre officielle à Bournemouth.

Les champions en titre de la Serie A connaissent un début de saison décevant dans le championnat. Avec le départ de Victor Osimhen pour disputer la CAN avec le Nigéria, les choses pourraient empirer et Naples veut y remédier très rapidement avec une nouvelle recrue dans les prochains jours.

Les Partenopei ont soumis une offre de prêt officielle pour Hamed Junior Traoré. Le Maradona espère conclure un accord dans les prochains jours, selon Fabrizio Romano. Une option d'achat de 25 millions d'euros et Naples paierait le salaire de l'ailier pour le reste de la saison.

L'attaquant ivoirien de 23 ans n'est pas contre l'idée de revenir en Italie, après son départ de Sassuolo, il y a à peine un an.

