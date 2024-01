Nigeria: CAN 2023 - Forfait, Boniface subit une autre déception à Leverkusen

Après avoir été écarté avant le début de la CAN 2023 pour cause de blessure, Victor Boniface subit un autre coup en Allemagne.

Le joueur du Bayer Leverkusen est blessé à l'aine et sera forfait jusqu'en avril. Cela signifie qu'il est aussi forfait pour la CAN 2023 que disputent 24 nations africaines, dont son pays, le Nigéria. Il se trouve maintenant que son malheur n'est pas arrivé seul. Nominé aux côtés de Merlin Röhl de Fribourg et de Xavi Simons pour le prix du Joueur du mois de décembre, c'est le dernier qui ait finalement gagné le prix.

Les bonnes performances du Néerlandais ont été les plus notées. Simons décroche ainsi le prix du Rookie du mois de Bundesliga. Le Néerlandais du RB Leipzig reçoit ce prix pour la première fois de sa carrière et brise l'hégémonie de Boniface, qui a reçu la récompense en août, septembre, octobre et novembre.

Cette récompense est décernée au joueur le plus performant du mois dans le championnat allemand. Pour ce prix du Rookie du mois, 40% des votes sont déterminés par des supporters, 30% par des clubs et autant sont réservés à un panel d'experts.