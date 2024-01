Cameroun: CAN 2023 / Vincent Aboubakar (Cameroun) - « Il n'y a pas de petites équipes en Afrique »

Capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, Vincent Aboubakar a prévenu qu'il n'y avait plus de soi-disant petites équipes dans la Coupe d'Afrique des Nations et que les Lions Indomptables abordaient tous les matches avec cet état d'esprit.

Les Lions Indomptables sont tirés au sort dans un groupe C relevé composé du champion en titre, le Sénégal, la Guinée et la Gambie, qui promet des rencontres pleines d'actions.

S'adressant à cafonline à son arrivée à Yamoussoukro où il sera basé pour ses matches de poules, le meilleur buteur de la dernière édition avec 8 buts a déclaré que son équipe ne sous-estime aucune équipe et qu'elle va tout donner.

« Le Cameroun est prêt à débuter la Coupe d'Afrique des Nations et nous sommes venus préparés. Tout se passe bien au sein du groupe et nous sommes prêts à concourir. Il est difficile de faire un pronostic pour la CAN car toutes les équipes sont motivées et bonnes. Nous ne sous-estimons aucune équipe car il n'y a pas de petites équipes en Afrique.

Nous ferons de notre mieux pour rester dans la compétition le plus longtemps possible. Comme vous pouvez le constater, il n'existe pas aujourd'hui de petites équipes en Afrique. Toutes les équipes ont les capacités de rivaliser avec les grandes équipes et il n'y a donc pas de petite équipe. La compétition ne sera pas facile et nous devons être forts pour continuer la compétition. »