Algérie: Karim Benzema en vacances chez nous loin des polémiques

Très apprécié chez nous, Karim Benzema est tout simplement reconnu à la hauteur de ses immenses qualités footballistiques après 14 ans au Real Madrid, cinq Ligues des champions et quatre championnats d'Espagne, pour 353 buts inscrits et 149 passes décisives (entre autres !). Loin des polémiques souvent infondées à son sujet en France, le Ballon d'or 2022 a enfin pu visiter Maurice et se 'réconcilier' avec ses fans mauriciens un peu jaloux de le voir toujours choisir l'île soeur pour ses vacances. Il faut savoir que KB9 a failli venir en 2022 pour un projet assez ambitieux, qui comprenait plusieurs activités, mais sortie de Covid oblige, l'opération n'avait pas pu être réalisée à ce moment-là.

Repéré par un tabloïd anglais

Pour les quelques veinards qui ont eu la chance de le croiser, 'KB Nueve' a été aperçu le week-end dernier dans un hôtel du nord de l'île, très souriant et abordable, ne rechignant pas à faire une photo avec un admirateur qui l'aurait reconnu. Hélas pour lui, un Karim Benzema se balade difficilement incognito dans n'importe quel endroit du monde où il se trouve, même s'il le voudrait bien sans doute. C'est ainsi que le tabloïd anglais The Sun a retrouvé sa trace, durant son escapade mauricienne, dans un article publié le 10 janvier avec des photos signées BackGrid. On y voit le nouvel attaquant d'Al-Ittihad aux côtés de son ex-épouse Chloé de Launay, profiter de la plage et du soleil estival mauricien.

%

D'un naturel discret, Karim Benzema aime la tranquillité et rester dans un groupe d'amis sûrs, comme son cercle de proches de Bron (à Lyon), avec qui il a grandi et envers qui il est resté fidèle. «Au Real Madrid aussi, il avait quelques amis sincères avec qui il était proche mais tous les joueurs ne sortaient pas s'amuser tous ensemble tous les week-ends, comme le MSN au FC Barcelone, par exemple. Les Madrilènes sont plus chacun dans leur coin, c'est la culture du club qui veut ça. Karim Benzema est un battant, il ne restera pas sur un échec, je suis certain qu'il reviendra encore plus fort après ses vacances», témoigne An-Noor Abdool Gaffoor, un afficionado du Real mauricien.

Man Utd, PSG, Lyon...

Aucune chance de le voir signer à Manchester United, comme en rêverait Louis Saha alors ? «Il pourrait bouleverser l'attaque de United et c'est ce dont ils ont besoin. Il marquerait certainement des buts et fluidifierait beaucoup mieux le jeu», a dit l'ancienRed Devil au siteBetting Odds.«C'est juste un rêve, mais Karim est toujours un gars très professionnel, mais ce n'est qu'un fantasme.» Dommage pour les Red Devils...

Ou au PSG, comme on peut le lire sur les réseaux sociaux, toujours friands de fake news ? Gageons que KB9 y réfléchirait plus d'une fois avant de dire oui vu la façon dont se sont terminées les aventures parisiennes de Neymar et Lionel Messi. L'Olympique Lyonnais aussi songerait à le faire revenir... mais qui ne voudrait pas d'un joueur pareil à vrai dire ?

Connaissant la carrière et l'exemplarité du joueur, qui a toujours été fidèle à l'OL et au Real Madrid, il ne voudra pas quitter l'aventure saoudienne prématurément. Son cas est différent de ceux de Roberto Firmino ou Jordan Henderson, qui n'ont pas trouvé ce qu'ils étaient venus chercher en Arabie saoudite et veulent plier bagages au bout de six mois. Plusieurs joueurs se plaignent en effet de la chaleur, de l'humidité et des difficultés d'adaptation au mode de vie... Bien qu'ils avaient été prévenus!

Compte Instagram fermé

Le but de la visite de KB9 à Maurice ressemble plus à une envie de couper avec le tintamarre médiatique envahissant du championnat saoudien, pour se ressourcer et faire le vide, afin de repartir plus fort à la reprise, qu'à une tactique pour mieux négocier sur le mercato. Contrairement à Cristiano Ronaldo, qui est fougueux et colérique sur un terrain pour rebooster ses coéquipiers, Benzema est plus cool, plus tranquille au sein de son nouveau club... «On croirait qu'il ne fait pas d'effort mais c'est son placement sur le terrain qui est différent.

De plus son équipe ne semble pas être à son niveau, il n'a pas des joueurs d'une intelligence de jeu égale à la sienne. Quand on regarde les matchs de la Saudi Pro League, on voit que ses coéquipiers n'ont pas son niveau technique. Je pense qu'il serait bien meilleur dans un club comme Al Ahli, par exemple», plaide An-Noor. De plus, le public du championnat saoudien est très chaud et très critique, Benzema ayant reçu beaucoup d'attaques sur Instagram, cela l'aura sans doute poussé à fermer son compte récemment. Les médias locaux lui reprochent aussi le départ de l'entraîneur du club, Nuno Espirito Santo. Après avoir quasiment tout gagné et brillé en club et en équipe de France, il ne s'attendait certainement pas à être traité de la sorte pour sa fin de carrière, dans un club où il souhaitait trouver la paix.

Cela dit, Karim Benzema est un lion, pas un chat, n'en déplaise à Jose Mourinho qui avait dit cela de lui un jour pour le bousculer un peu ! Face à toutes les adversités qu'il a rencontrées, le buteur formé à l'OL s'est replié sur lui-même, a fait le dos rond, et il s'est toujours relevé plus fort. Que ce soit au Real ou en équipe de France. Notamment lorsqu'il a remporté le fameux 'Ballon d'or du peuple', comme il l'avait dit en 2022. Avec 15 buts en 22 matchs avec Al-Ittihad, son bilan est loin d'être mauvais et il pourrait bien vite l'améliorer et prendre une fois de plus ses haters à contre-pied.