Ile Maurice: Un dénommé Mimick recherché par la police

Un certain Mimick est recherché par la police de Line-Barracks depuis jeudi soir. Il a tenté de perpétrer un acte meurtrier en fonçant sur son ex-concubine et son ami, avant de heurter un motocycliste et sa passagère, et de prendre la fuite. Cette scène, digne d'un film hollywoodien, s'est déroulée jeudi aux alentours de 19 h 50. L'exconcubine et la passagère de la moto ont dû recevoir des soins à l'hôpital.

Annabelle Lachinigaddou, l'ex-concubine de Mimick et âgée de 29 ans, explique qu'elle a fait la connaissance de cet individu il y a un an et qu'ils ont vécu en concubinage jusqu'au 31 décembre 2023. Ce jour-là, elle a quitté le domicile pour se rendre chez un proche à Pailles, coupant tout contact avec son concubin. Ce n'est que le jeudi 11 janvier vers 11 heures, alors qu'elle se dirigeait vers Pailles au niveau du supermarché Dream Price, qu'elle a été abordée par Mimick. Armé d'un couteau, il l'aurait menacée afin qu'elle monte dans sa voiture sans faire de scandale.

Mimick l'a conduite à plusieurs endroits, la frappant à plusieurs reprises, avant de faire une pause à Terre-Rouge vers 19 heures pour récupérer son ami. Ensuite, il a pris la direction de Port-Louis. À la hauteur de La Butte, Annabelle Lachinigaddou a pu avertir l'ami de son concubin qu'elle était en danger. Ce dernier a demandé à Mimick d'arrêter la voiture. Après plusieurs tentatives, la jeune femme et l'ami de son ex-concubin sont parvenus à s'échapper de la voiture et se sont dirigés vers Bell-Village.

L'ex-concubin a tenté de les poursuivre mais a percuté une motocyclette. La passagère de la moto a été blessée, mais Mimick a continué sa route pour rattraper les deux fugitifs. Il les a percutés alors qu'ils s'apprêtaient à traverser la rue Maupin, à Port-Louis et a poursuivi sa route pendant que les deux victimes tentaient de se relever. Annabelle Lachinigaddou et l'habitant de Terre-Rouge se sont précipités dans un restaurant pour se cacher jusqu'à l'arrivée de la police. La jeune femme a pu leur remettre le couteau qu'aurait utilisé Mimick. Une enquête a été ouverte et la police prévoit de vérifier les images des caméras de Safe City.