Afrique: Vincent Aboubakar - « Il n'y a pas de petites équipes en Afrique, le Cameroun est prêt à rivaliser »

interview

Le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, Vincent Aboubakar, a prévenu qu'il n'y avait plus de soi-disant petites équipes dans la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies et que le Cameroun abordait tous les matches avec cet état d'esprit.

Les Lions indomptables sont versés dans un groupe C difficile composé des champions en titre du Sénégal, de la Guinée et de la Gambie, ce qui promet des rencontres pleines d'action.

S'adressant à CAFOnline à leur arrivée à Yamoussoukro où ils seront basés pour leurs matches de groupe, le meilleur buteur de la dernière édition avec 8 buts a déclaré que son équipe ne sous-estimait aucune autre et qu'elle donnerait tout ce qu'elle a.

Vous êtes désormais ici en Côte d'Ivoire...

C'est un grand honneur pour nous d'atterrir en Côte d'Ivoire, tout le monde est impatient de participer à la compétition et de rendre le Cameroun fier. C'est un honneur pour moi d'être ici, avec mes collègues de l'équipe nationale camerounaise, et nous allons saisir l'occasion autant que possible tant que nous sommes ici.

Êtes-vous prêts pour le tournoi ?

Bien sûr, le Cameroun est prêt à entamer la Coupe d'Afrique des Nations et nous sommes venus préparés. Tout se passe bien dans le groupe et nous sommes prêts à nous battre.

Quelles sont vos chances dans cette édition ?

Il est difficile de faire un pronostic pour la CAN car toutes les équipes sont motivées et performantes. Nous ne sous-estimerons aucune équipe car il n'y a pas de petites équipes en Afrique. Nous ferons de notre mieux pour rester dans la compétition le plus longtemps possible.

Que pensez-vous des adversaires de votre groupe ?

Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de petites équipes en Afrique aujourd'hui. Toutes les équipes ont les capacités de rivaliser avec les grandes équipes, et il n'y a donc pas de petites équipes. La compétition ne sera pas facile et nous devons être forts pour la poursuivre.

Vous avez été le meilleur buteur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies avec 8 buts. Avez-vous l'ambition de réitérer cet exploit ici ?

L'ambition est plus collective. Personnellement, j'ai participé à 3 éditions de la CAN et j'ai remporté le titre en 2017 et terminé troisième en 2021. Ce qui compte le plus pour moi, c'est d'aider mon pays et mes coéquipiers à aller le plus loin possible.

Quel est votre message aux supporters de l'équipe nationale du Cameroun ?

Je leur demande de nous soutenir. Même dans les moments difficiles, nous aurons besoin d'eux pour réaliser nos rêves.