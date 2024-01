Afrique: Un plan de sécurité robuste en place pour la Coupe d'Afrique des nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023

L'Afrique et le reste du monde seront témoins d'un dispositif de sûreté et de sécurité de classe mondiale pour la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023.

C'est l'assurance donnée par le Chef de la Sécurité et de la Sûreté de la CAF, Dr Christian Emeruwa, avant le début de la 34ème édition de l'événement de football le plus important d'Afrique qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.

Dr Emeruwa a évoqué exclusivement à CAFOnline les questions de sûreté et de sécurité avant la compétition qui devrait attirer des milliers de supporters, de médias, de hauts fonctionnaires et de dignitaires de toute l'Afrique et du reste du monde.

Pour cette édition, la CAF, en étroite collaboration avec le Comité d'organisation local, le gouvernement et les agences de sûreté et de sécurité, a tout mis en oeuvre pour que les visiteurs vivent une CAN CAF TotalEnergies sûre et sécurisée.

"Cette CAN CAF TotalEnergies sera l'occasion pour la CAF de mettre en place un dispositif de sûreté et de sécurité très solide, comme on n'en a jamais vu en Afrique. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la commission de sûreté et de sécurité du COCAN pour mettre au point un concept global de sûreté et de sécurité qui sera utilisé pour l'organisation de cet événement. La CAF a fourni des services d'experts et de notre côté, nous avons développé ce concept et entrepris une série de formations pour soutenir le COCAN en formant tous les officiers de sûreté et de sécurité dans les villes hôtes, les coordinateurs de sécurité des hôtels, les coordinateurs de sécurité des sites d'entraînement, les commandants d'escorte de toutes les équipes et les officiels de match", a assuré Dr Emeruwa.

Au cours des 12 derniers mois, la Division de la Sécurité et de la Sûreté de la CAF a mené un certain nombre d'inspections de sites et d'ateliers de formation dans les cinq villes hôtes où les stades, les aéroports, les hôtels, les sites d'entraînement, les points de vente de billets et d'autres zones opérationnelles clés ont été régulièrement inspectés pour s'assurer qu'ils sont conformes aux normes élevées requises par la CAF pour accueillir une CAN CAF TotalEnergies sûre et sécurisée.

"En novembre, nous étions ici en Côte d'Ivoire pour fournir une formation de soutien supplémentaire dans les régions. Ces formations sont nécessaires pour assurer la sécurité de la CAN CAF TotalEnergies. Nous avons franchi une étape supplémentaire en sensibilisant toutes les préfectures et les gouverneurs de chaque ville à ce que nous attendons de l'aide du gouvernement en matière de sûreté et de sécurité", a conclu Dr Emeruwa.

La Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies reste le plus grand événement africain et continue d'attirer des milliers de visiteurs et des millions de téléspectateurs dans le monde entier.