Afrique: Top 5 des joueurs ayant disputé le plus grand nombre de matches en CAN CAF TotalEnergies

A la Coupe d'Afrique des nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023, quelques records devraient tomber. Dont celui du plus grand nombre de matchs disputés dans le tournoi. En attendant, CafOnline vous fait le point sur le Top 5 des joueurs ayant disputé le plus grand nombre de matchs en CAN CAF TotalEnergies.

Rigobert Song (Cameroun, 36 matchs de 1998 à 2010)

Actuel sélectionneur manager du Cameroun, Rigobert détient le record de plus grand nombre de matchs disputés en CAN CAF TotalEnergies. Entre 1998 et 2010, l'ex défenseur a tenu tête aux plus grands attaquants du continent. Il a d'ailleurs remporté 2 CAN.

Andre Ayew (Ghana, 34 matchs de 2008 à 2021)

Voilà celui qui pourra tomber le record de Song lors de cette édition. Le capitaine des Black stars n'est qu'à deux longueurs du Magnan. Et connaissant l'importance d'Andre dans le dispositif du Ghana, Song peut déjà chercher les mots de félicitations.

Ahmed Hassan (Egypte, 32 matchs de 1996 à 2010)

Il a fait partie de la belle génération des Pharaons en phase finale de CAN. Ahmed Hassan a disputé 8 phases finales et remporté 4 trophées. Quelle légende !

Seydou Keita (Mali, 31 matchs de 2002 à 2015)

Avec 7 éditions de CAN à son compteur, Seydou Keita fait partie de cette liste 31 matchs disputés. L'ancien joueur du FC Barcelone a souvent échoué aux portes des finales de la compétition.

Geremi Njitap (Cameroun, 31 matchs de 1998 à 2010)

L'ancien défenseur droit du Cameroun a également eu une belle longévité sur les terrains africains. 7 CAN disputées et 2 remportées.

Cette liste peut aussi comporter le Ghanéen Asamoah Gyan qui compte également 31 matchs de CAN avec 7 phases finales disputées (de 2008 à 2019).