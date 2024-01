Maroc: L'ANPMA organise des formations spécialisées dans plusieurs domaines

Taounate — L'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques (ANPMA) organise des sessions de formation spécialisée dans plusieurs domaines.

Ces formations portent sur la phytothérapie et l'aromathérapie, les bonnes pratiques d'hygiène (BPH) et les bonnes pratiques de fabrication (BPF) ainsi que sur la mise en place des unités de distillation des plantes médicinales et aromatiques (PMA), a indiqué l'ANPMA dans un communiqué.

L'ANPMA, en tant qu'institution de premier plan dans le domaine de la transformation des PMA, s'engage à partager son expertise pour renforcer les compétences et les connaissances dans ces domaines vitaux, a précisé la même source.

Ces formations ont pour objectifs d'approfondir la compréhension des plantes médicinales et aromatiques, garantir la mise en place des normes d'hygiène et de fabrication de pointe et maitriser les connaissances et les étapes à suivre dans la mise en place des unités de distillation.

Ces formations, qui offriront des sessions interactives animées par des experts de renom, des ressources de formation complètes et actualisées et des opportunités de réseautage avec des professionnels du secteur, ciblent les coopératives, les groupements d'intérêt économique (GIE) et les entreprises.

L'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques est une institution nationale de référence qui assure la coordination du secteur des plantes médicinales et aromatiques entre les organismes et les partenaires concernés et oeuvre pour la promotion, la valorisation, et la préservation des plantes médicinales et aromatiques au Maroc.