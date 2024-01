Maroc: Province de Youssoufia - Lancement et inauguration de projets de développement, à l'occasion du 80è anniversaire de la présentation du Manifeste de l'Indépendance

Youssoufia — Plusieurs projets de développement ont été lancés et d'autres inaugurés, vendredi dans la province de Youssoufia, et ce, dans le cadre de la célébration du 80è anniversaire de la Présentation du Manifeste de l'Indépendance.

Inaugurés en présence notamment, du gouverneur de la province de Youssoufia, M. Mohamed Salem Essabti, des chefs des services extérieurs, des élus, de responsables sécuritaires ainsi que de représentants du tissu associatif local, ces projets visent à rapprocher les services de santé des catégories sociales vulnérables, à promouvoir la scolarisation et lutter contre le décrochage scolaire, à renforcer l'offre culturelle et à mettre à la disposition des jeunes des structures sportives de proximité.

Ainsi, M. Essabti a procédé à la remise de huit véhicules de transport vers les Centres d'hémodialyse, des personnes atteintes d'insuffisance rénale, acquis dans le cadre du Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales.

Inscrite dans le cadre des efforts déployés pour rapprocher les services de santé des citoyens, notamment des catégories vulnérables, cette opération de remise de véhicules de transport au profit des insuffisants rénaux, a concerné plusieurs communes territoriales de la province.

Par la même occasion, il a été procédé à la remise de trois bus de transport scolaire, acquis également dans le cadre du Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales.

%

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts visant la promotion de la scolarisation et la lutte contre l'abandon scolaire notamment, en milieu rural.

Dans le sillage des efforts menés pour l'amélioration de l'offre culturelle dans la province de Youssoufia, M. Essabti et la délégation l'accompagnant, a inauguré une Médiathèque relevant du Groupe OCP.

Cette structure culturelle, qui comprend deux Salles de lecture, est dotée de livres et d'ouvrages touchant à divers aspects culturels et ciblant différentes catégories d'âge.

La réalisation de cette médiathèque vise à renforcer et tirer vers le haut la qualité de l'offre culturelle et à contribuer à la promotion de l'éducation culturelle et artistique auprès des jeunes de la ville et à encourager l'action culturelle édifiante.

Dans le domaine sportif, M. Essabti a procédé, au quartier Annahda, à la pose de la première pierre pour la construction d'un terrain de proximité, d'un coût global de près d'un million de DH, financé par l'OCP.

Ce projet vise à rapprocher les structures sportives des jeunes, et leur permettre de développer leurs capacités et talents sportifs et partant, de lutter contre l'exclusion sociale dans certains quartiers de la ville.

A la commune rurale Jnane Bouih, M. Essabti a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction d'un dispensaire rural et d'un logement de fonction. Ce projet s'inscrit dans le cadre du Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales au titre de 2023.

D'un coût global de 1.609.927 DH, ce projet prévu sur une superficie de 276 m2, comprend un espace d'accueil, une salle pour consultations et soins de base, une pharmacie, ainsi que d'autres dépendances, et un logement de fonction.

Cette structure de santé, qui bénéficiera aux habitants issus de 30 douars, intervient dans le cadre des efforts déployés en vue de rapprocher et améliorer les services de santé de base et les rendre plus accessible aux citoyens, en particulier dans le monde rural, et de réduire les disparités sociales au niveau de cette partie du territoire national.

Par la même occasion, des explications exhaustives ont été fournies au gouverneur et à la délégation l'accompagnant concernant des projets d'unités d'enseignement préscolaire programmés dans le cadre du plan d'action 2023.

D'un coût total de 3.604.800 DH, ces 16 unités en cours de réalisation, comprennent chacune, une Salle de cours et d'activités, un espace d'accueil, un espace de repos et des dépendances sanitaires.

A noter que dans le cadre du Programme de généralisation de l'enseignement préscolaire en milieu rural, quelque 171 unités ont été réalisées dans la province de Youssoufia, au cours de la période 2019-2023 et délivrées à l'Académie Régionale d'Education et de Formation (AREF) de Marrakech- Safi.

Ces unités offrent leurs services au profit de quelque 9.530 enfants (garçons et filles) et ce, dans le respect absolu des normes et standards pédagogiques les plus exigeants, en partenariat avec la Direction Provinciale de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports et la Fondation Marocaine pour la Promotion de l'Enseignement Préscolaire, et de la Fondation Marocaine pour la Promotion de l'Enseignement Préscolaire (FMPS).