Maroc: Al Haouz - La ville d'Ait Ourir aux rythmes de la 1ère édition du Festival national de la culture amazighe

- Le coup d'envoi de la première édition du Festival national de la culture amazighe, un événement éclectique et riche en rythmes et sonorités les plus authentiques, a été donné, vendredi soir à "la Place du Résistant" dans la ville d'Ait Ourir relevant de la province d'Al Haouz.

Placé sous le signe "la Culture amazighe : Identité et civilisation", ce rendez-vous culturel et artistique, de trois jours, est organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Culture), en collaboration avec la préfecture de la province d'Al Haouz, le Conseil provincial et le Conseil communal d'Aït Ourir.

Destinée à mettre en lumière la Culture amazighe, cette manifestation intervient en consécration des grandes orientations du ministère visant à préserver et à valoriser le patrimoine artistique national si authentique et emblématique, de par ses moult affluents culturels, dont celui amazigh, et à mettre en valeur l'ensemble des potentialités patrimoniales, artistiques, et culturelles à l'échelle régionale, comme au niveau de la province d'Al Haouz.

C'est dire qu'à travers ce festival, le ministère ambitionne d'asseoir les bases d'une action culturelle efficace et productive, à même de contribuer à la préservation du patrimoine national et de prospecter des perspectives prometteuses, fondées sur le droit culturel et le développement local inclusif.

La finalité est également de préserver et promouvoir le patrimoine amazigh, afin qu'il contribue aux efforts de développement économique, social et territorial inclusif déjà engagés, et de favoriser un véritable tourisme culturel national et régional, tout en permettant à tout un chacun de renouer avec son patrimoine civilisationnel riche, et de revivifier la mémoire historique nationale, de manière à renforcer davantage ce sentiment noble et cette fierté d'appartenir à cette grande Nation.

Il s'agit, de même, de mettre en valeur la force du rayonnement intellectuel, de la créativité matérielle et immatérielle et de l'authenticité de la culture amazighe, avec un intérêt particulier porté sur les composantes du patrimoine artistique amazigh, en termes de recherche, de codification, d'exploration et de valorisation des jeunes talents en la matière.

La première soirée de cet événement éclectique a été marquée par un incandescent hommage rendu à l'artiste amazighe, Aicha Babaj, originaire de la ville d'Ait Ourir, qui a entamé sa carrière artistique au début des années 90, en créant un groupe musical talentueux dans le style musical des "Lâabates", avec à son actif, un grand savoir- faire en matière d'interprétation et de promotion de la chanson amazighe dans ses différents styles.

Cette icône de la musique amazighe a, en outre, contribuer efficacement à la préservation du patrimoine artistique amazighe et à sa pérennisation.

L'assistance a été également conviée à suivre une soirée artistique des plus alléchantes, avec au menu la succession sur scène, de plusieurs troupes musicales amazighes à l'instar de "Ait Matten", "Oued Atine", "Afrah Iguerfarouane", "Ait Ougadir", ou encore "Asafar Vision".

L'un des moments forts de cette première soirée a été la prestation musicale assurée, avec maestria, par la toute talentueuse et chevronnée icône de la musique amazighe, Aicha Tachinwit qui, à cette occasion, a gratifié le public d'un florilège de chansons tirées de son répertoire musical riche et varié.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. Hassan Harnane, Directeur régional de la Culture à Marrakech- Safi, a indiqué que l'organisation de ce festival intervient dans le cadre de la célébration de la culture amazighe comme l'un des affluents de la culture marocaine et l'un des piliers majeurs de l'identité nationale mettant en avant, dans ce sens, la Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse d'entourer la langue et la culture amazighes voire même, la culture marocaine dans sa richesse et sa globalité.

Ce festival intervient également dans le cadre de la célébration du nouvel an amazigh, le temps de rendre hommage au patrimoine immatériel amazigh, à travers la participation de plusieurs troupes musicales, a enchaîné le responsable, émettant le voeu que cette première édition soit un succès et puisse atteindre les objectifs escomptés.

Ce Festival est l'occasion donc de célébrer, comme il se doit, la langue et la culture amazighes, a-t-il conclu.

Rehaussée par la participation de 19 troupes artistiques représentants les divers arts traditionnels amazighs aux niveaux local et national, cette première édition est une immersion au coeur de l'art amazigh, à travers la programmation de soirées artistiques alléchantes, animées par une pléiade de stars de la chanson amazighe, à l'instar de "Aicha Tachinwit", "Mustapha Oumguil", "Rabah Mariwari" et "Hamid El Marrakchi".

Au menu figure aussi une conférence- débat consacrée à la mise en relief des spécificités de la culture amazighe et des perspectives d'investissement de ses potentialités dans le développement durable d'Ait Ourir, avec la participation d'un parterre de chercheurs et de spécialistes.

Le programme prévoit, en outre, des expositions d'arts plastiques, d'habits traditionnels et du livre amazigh, avec un focus sur les grandes réalisations accomplies dans ce domaine.