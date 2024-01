Cote d'Ivoire: A quelques heures de l'ouverture de la Can 2023- Les bruits de vuvuzela envahissent Abidjan

billet

Ainsi que nous l’indiquions dans un précédent article, le mercure et la fièvre liés à la Can 2023, continuent de monter en Côte d’Ivoire. Dans les quartiers d’Abidjan et principalement à Abobo et Anyama, les bruits de Vuvuzela en plastique ont envahi les quartiers. Les enfants et autres automobilistes sont en train de faire du bruit à déchirer les tympans.

A cela, il faut ajouter les chansons à la gloire des Eléphants, c’est-à-dire l’équipe nationale de Côte d’Ivoire crachées par les maquis (bars et restaurants), habillés pour la circonstance en Orange- Blanc et vert. Au maquis « Burkina » par exemple, au sous quartier - Aboboté, les garçons de services s’activent à servir du poulet braisé aux supporters des éléphants les plats fumants commandés. Entre deux morceaux de poulet chaud, ils avalent une gorgée de bière ou de la sucrerie bien glacée. Le tout au son de chansons confectionnées par des artistes ivoiriens. Ces belles mélodies sont entrecoupées constamment des cacophonies de vuvuzela des garnements qui ont vraiment la tête à la fête avec des casquettes et autres gadgets achetés chez la vendeuse du coin.

À quelques heures de la 34è édition de la Coupe d'Afrique des nations (Can), un tour dans certains points de ventes chez des commerçantes et vendeurs ambulants, montre bien que les articles en faveur de la Can se vendent comme des petits pains. Partout des objets aux couleurs du drapeau de la Côte d’Ivoire, Orange-Blanc-Vert, et des 23 autres pays participants à la Can, se vendent bien. Les vuvuzela et certains objets sont interdits dans les stades. Heureusement.

%

Plusieurs objets dont les boissons alcoolisées, les sifflets, les stupéfiants, les parapluies, les parasols, les pointeurs lasers et de nombreux autres objets ont été interdits par la Confédération africaine de football (Caf) sur les six stades qui abriteront la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can) en Côte d'Ivoire.

Des objets interdits par la Caf sur les stades

Selon un document de la Caf décrivant ces objets interdits sur les stades de cette compétition et consulté vendredi par Abidjan.net, l'on peut citer entre autres, les mégaphones, les klaxons, les boîtes de conserve, les gobelets, les supports promotionnels et les substances corrosives ou inflammables. Par ailleurs, le document apprend qu'il est également interdit dans les stades tout message discriminatoire à l'endroit d'un pays, d'une personne ou d'un groupe sur la base du sexe, de la race, de la couleur de la peau, de l'origine ethnique, nationale ou sociale, le handicap, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre.