Cote d'Ivoire: CAN 2023 - Un numéro vert pour signaler toute forme de violence, harcèlement et discrimination

Événement festif où la sécurité de tous est primordial, la CAN 2023, dont le coup d'envoi sera donné ce samedi 13 janvier avec le match d'ouverture Côte d'Ivoire vs Guinée Bissau, peut parfois se transformer en moments difficiles pour les femmes et les filles en raison des violences et harcèlement qu'elle peut engendrer.

Pour éviter cette situation, les féministes africaines s'engagent pour une CAN safe, particulièrement pour toutes les femmes et filles. Afin qu'aucune violence sexuelle ou sexiste ne soit enregistrée ou tolérée lors de la CAN 2023, ces féministes, réunies dans une plateforme dénommée « Voix des féministes d'Afrique Francophone » sensibilisent et attirent l'attention des autorités, des Ivoiriens et des étrangers venus de par le monde sur le sujet, à travers des visuels qu'elles publient sur les réseaux sociaux.

Un numéro vert est d'ailleurs donné pour dénoncer ou signaler toute forme de violences.

👉 La CAN est une fête sportive où la sécurité de tous est primordiale.

👉 Tolérance zéro envers toute forme de violence, de harcèlement, et de discrimination.

👉 La compétition doit être une célébration du sport, de la diversité et du respect mutuel.#can2023 pic.twitter.com/NWZshmUjny

-- Coupe d'Afrique des Nations 2023 🏆🇨🇮 (@CAN2023off) January 13, 2024