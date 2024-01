Afrique: CAN 2023 - Avec Seko Fofana, voici la composition de la Côte d'Ivoire contre la Guinée Bissau

Pays organisateur de la CAN 2023, la Côte d'Ivoire affronte la Guinée Bissau à 20 heures TU en match d'ouverture de la compétition. Et on connait les éléments titularisés par Jean-Louis Gasset en vue de cette importante rencontre que les Eléphants tiennent à gagner à tout prix.

Ainsi donc, Yahia Fofana est dans les buts, alors que Ousmane Diomandé et Ghislain Konan entre autres sont titulaires en défense. Au milieu de terrain, le sélectionneur a misé sur Seko Fofana et Franck Kessié qui sera d'ailleurs le capitaine. Jean-Philippe Krasso est titulaire en attaque, tout comme Jérémie Boga et Jonathan Bamba.

La composition de la Côte d'Ivoire :

Yahia Fofana, Wilfried Singo, Evan Ndicka, Ousmane Diomandé, Ghislain Konan, Seko Fofana, Franck Kessie(C), Ibrahim Sangaré, Jonathan Bamba, Jean-Philippe Krasso, Jérémie Boga