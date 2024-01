Cote d'Ivoire: CAN 2023 - Le Stade d'Ebimpé sous haute surveillance avec la FRAP

Face aux menaces terroristes, la Côte d'Ivoire est en état de vigilance et a fait de la sécurité une de ses plus grandes préoccupations lors de la CAN 2023 qui commence ce samedi 13 janvier avec le match d'ouverture Côte d'Ivoire vs Guinée Bissau.

Ainsi donc, 17 000 éléments des Forces de Défense et de Sécurité et 2500 stadiers issus des écoles de Police et de Gendarmerie seront mobilisés à Abidjan, Bouaké, Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro, les villes qui accueille la compétition.

Ce samedi, le Stade d'Ebimpé, où se jouera le premier match de la CAN, est sous haute surveillance. Et c'est la Force de Recherche et d'Assaut de la Police (FRAP) qui s'en occupe.

Créée en 2012, cette unité est composée de spécialistes d'intervention en protection de hautes personnalités, de négociateurs, de tireurs de haute précision, de démineurs et de parachutistes.

Ebimpé sous très haute sécurité !!#CAN2023 pic.twitter.com/QXYFFvvbqa

-- La Côte d'Ivoire Est Chic (@Cotedivoireoff_) January 13, 2024