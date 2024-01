Sénégal: Saint-Louis - Des ordinateurs remis à des élèves des séries scientifiques

Saint-Louis — Des ordinateurs portables ont été offerts samedi aux élèves en première et terminale S1 et S3 de Saint-Louis (nord), à l'initiative de Force-N, un programme de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK), à constaté l'APS.

Des élèves en première et terminale S1 et S3 du Prytanée militaire de Saint-Louis et du lycée technique André Peytavin (LTAP) font partie des bénéficiaires.

"Vous savez, le programme a décidé de doter tous les élèves qui sont en série S, qu'ils soient en première ou en terminale S1 et S3, d'un ordinateur portable et d'une clé de connexion à internet", a déclaré Omar Mbodj, enseignant-chercheur à l'UN-CHK, ex Université virtuelle du Sénégal (UVS).

M. Mbodj s'entretenait avec des journalistes en marge de cette cérémonie de distribution d'ordinateurs portables, laquelle s'est déroulée dans les locaux du LTAP.

De l'avis de M. Mbodj, ce programme vise à promouvoir les sciences mais également les technologies.

« Ce programme organise beaucoup d'activités visant à attirer les jeunes dans les séries scientifiques. Faire la promotion des sciences et des technologies", a-t-il souligné. Il a remercié ainsi la fondation Master Card qui, selon lui, a complètement financé ce programme numérique.

Les séries scientifiques sont désertées, regrette-t-il, soulignant que les élèves ont tendance à s'orienter vers les séries littéraires.

À terme, environ 360 élèves des classes de première et de terminale S1 et S3 de Saint-Louis vont être dotés chacun d'un ordinateur portable, à en croire M. Mbodj.

Toujours dans le cadre de cette activité, une conférence sur l'intelligence artificielle a été animée par Awa Diatara, enseignante à l'université Gaston Berger.

Désignée pour procéder à la lecture de la charte d'engagement, l'élève en classe de terminale S, Adja Rokhaya Faye, porte-parole de ses camarades, a promis de faire bon usage du matériel mis à leur disposition.

Le représentant de l'Union régionale de l'association des parents d'élèves (URAPE), le représentant de l'Association des parents d'élèves (APE) du lycée technique André Peytavin (LTAP) mais également des responsables du Prytanée militaire de Saint-Louis ont pris part à cette cérémonie.