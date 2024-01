Maroc: Le Conseil local des Oulémas de Rabat tient son 12e forum scientifique et culturel

Rabat — Les travaux du 12e forum scientifique et culturel, organisé par le Conseil local des Oulémas de Rabat, se sont ouverts samedi sous le thème "Fondements scientifiques et éthiques du développement dans l'Islam".

S'exprimant à l'ouverture de cet évènement, tenu sous l'égide du secrétariat général du Conseil supérieur des Oulémas, et du conseil régional des Oulémas de Rabat-Salé-Kénitra, le président du Conseil local des Oulémas de Rabat, Laarbi Moudden, a mis en avant les valeurs et principes qui sous-tendent la vision de l'Islam pour la promotion du bien-être humain et le développement global et intégré qui constitue, a-t-il dit, l'incarnation de la vie digne au sens large du terme.

Il s'est attardé, dans ce sens, sur l'éducation en tant que processus intimement lié aux besoins et aspirations des différentes catégories de la société, en ce sens qu'elle constitue "une formidable force sociale capable d'apporter des changements profonds à l'édifice civilisationnel de la société, et un levier économique majeur capitalisant sur la jeunesse, le plus précieux atout de toute nation".

En matière de gestion du processus de développement, l'Islam a identifié des valeurs majeures telles que la promotion de la justice et l'obligation de s'abstenir à infliger des souffrances à autrui, a-t-il poursuivi, relevant que l'Islam a été le premier à appeler aux nobles valeurs de justice, d'équité, d'égalité des chances, de concertation, et de consolidation des relations humaines et de la coopération.

De son côté, le président du Conseil régional des oulémas de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Asban, a souligné que le développement économique, social et religieux est essentiel pour répondre aux besoins de la société et hisser le niveau des individus et des communautés, estimant que "la conduite de l'Homme détermine le type de développement auquel il aspire".

Et de poursuivre que l'Islam prône le développement global et veille à la moralisation de la société et de la vie sociale pour bâtir des relations susceptibles d'impulser le développement sur la base des valeurs de sincérité, de justice, d'équité, de coopération, de solidarité, de fidélité, et d'entraide.

Pour sa part, le directeur du suivi des activités des Conseils des oulémas au Secrétariat général du Conseil supérieur des Oulémas, Mohcine Akoujim, a indiqué que l'islam proscrit de se livrer aux mauvaises oeuvres, notant que l'être humain, depuis le moment où il a été désigné en tant que "lieutenant d'Allah", est tenu de ne pas "semer la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée".

Mettant l'accent sur l'importance accordée par l'Islam à la science, il a fait observer que "la révélation divine a associé la science au respect des règles éthiques, car la science sans conscience mène à de graves conséquences".

Organisé en partenariat avec la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra et le Conseil municipal de Rabat, ce forum, étalé sur une semaine, vise à mettre en exergue le concept de développement dans le Saint Coran, la Sunnah, la jurisprudence et la civilisation islamique, ainsi que l'approche de l'Islam du développement humain. Le Forum se propose, également, de mettre en lumière les fondements, de point de vue de la Charia, du nouveau modèle de développement.

Le programme du Forum comprend des séminaires et des conférences axés en particulier sur "Les fondements du développement humain dans la Sunna", "Le développement spirituel dans le Saint Coran", et "Les dimensions financières du développement de la famille dans l'Islam".