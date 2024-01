Angola: Massano encourage les investissements dans les petites industries

Huambo — Le ministre d'État chargé de la Coordination Économique, José de Lima Massano, a encouragé samedi les hommes d'affaires nationaux et étrangers à investir davantage dans les petites industries, en mettant l'accent sur l'autosuffisance et la sécurité alimentaire.

Le gouvernant, qui intervenait à l'ouverture de la Foire agricole et d'élevage de Huambo, à l'occasion de la visite du Président de la République, João Lourenço, dans la province, a déclaré que l'orientation du monde des affaires opérant dans le pays est d'investir dans plus d'actions pour promouvoir l'industrie au niveau national, afin d'améliorer rapidement les conditions de vie des Angolais.

Il a déclaré qu'au niveau national, on a déjà constaté la capacité de développement et de transformation de divers produits, des actes que l'Exécutif angolais continuera à soutenir, en plus de proposer des solutions qui permettent à ces initiatives de gagner plus d'ampleur et de volume.

Il espérait voir des entrepreneurs enthousiastes, en particulier ceux de la production agricole, qui transmettent le sentiment que ce qui vient de la campagne peut désormais être commercialisé, permettant ainsi l'acquisition de revenus pour l'autosuffisance de la famille.

À cette fin, il a déclaré que l'Exécutif continuera à soutenir, à travers ses initiatives, les producteurs nationaux, les entrepreneurs et les agriculteurs familiaux, pour répondre à la demande d'une économie nationale plus forte et plus performante, dont chacun peut être fier.

José Massano a assuré que le Gouvernement travaillait pour la sécurité alimentaire de la population, en développant un chemin rapide avec les hommes d'affaires qui croient dans le pays pour concrétiser cet objectif.