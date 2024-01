Angola: Le nombre de touristes a considérablement augmenté en Angola

Huambo — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré samedi, dans la province de Huambo, que le nombre de touristes entrant en Angola avait augmenté de manière significative après l'annonce, l'année dernière, d'exemptions de visa pour les citoyens de 98 pays.

Le Chef de l'État, qui s'adressait à la presse au terme de sa visite de travail de 48 heures dans la province de Huambo, a déclaré que les informations disponibles montrent que le nombre de visiteurs a augmenté, au point d'obliger les services compétents à créer des capacités pour accueillir un grand nombre de touristes.

Il a déclaré que l'Angola est grand et que parfois nous ne voyons pas tous les touristes, soulignant que les responsabilités dans le secteur sont partagées, l'Exécutif s'occupe des questions bureaucratiques, telles que les exemptions et la facilitation des visas.

Il a ajouté que de l'autre côté se trouve le secteur privé, qui doit construire et gérer des hôtels, ainsi que des centres de villégiature avec l'aide des banques, chargées de faciliter le crédit.

D'autre part, il a estimé que l'état des routes et la dévaluation de la monnaie nationale ne constituent pas des obstacles au tourisme dans le pays, car les touristes ne se soucient pas de ces questions internes.

"Pour les touristes qui aiment l'aventure, l'état des routes, des sentiers et des chemins de terre finit par être un défi, tout comme la dévaluation de la monnaie n'est pas un problème", a-t-il souligné.

Interrogé sur les routes secondaires et tertiaires à travers le pays, il a répondu que le problème a été réglé, mais qu'il y a des routes qui, comme la plupart d'entre elles ne sont pas pavées, nécessitent un entretien plus attentif et régulier, en raison de l'usure causée par le des pluies.

Pour João Lourenço, l'entretien est essentiel, et il vaut mieux avoir «100 petites interventions pour réparer les routes qu'une seule intervention majeure».

Concernant les intrants agricoles, les engrais et les semences, il a expliqué que l'Etat a fait un grand effort pour les garantir aux familles paysannes, mais qu'il y a parfois des retards dans leur distribution.

D'autre part, le Président de la République a mis l'accent sur la décharge de Huambo, soulignant que le projet a été interrompu pendant 13 ans, avec un taux d'achèvement d'environ 90 pour cent.

Pour cette raison, a-t-il souligné, à l'heure actuelle, les travaux se dégradent à cause de plusieurs facteurs et, aujourd'hui, l'Exécutif doit dépenser beaucoup plus, allouer des ressources pour terminer les travaux, visant à améliorer la santé de la ville.

Les États-Unis d'Amérique, le Brésil, le Portugal, le Cap-Vert, la Russie et la Chine font partie des 98 pays que l'Angola n'exige plus de visa touristique pour les séjours de moins de 90 jours par an.