Ile Maurice: Une étoile culinaire qui fusionne son héritage mauricien en Irlande

Depuis près de 15 ans, le chef émérite apporte une touche unique à la scène culinaire irlandaise. Originaire de Cottage, il a fait de l'Irlande son chez-lui, y apportant une richesse de saveurs et de techniques culinaires. À la tête des cuisines du restaurant primé O'Gradys On The Pier à Galway, il est devenu une véritable icône dans son village, en mariant les saveurs locales à son héritage natal.

Ses plats exquis, tels le curry de poisson avec du gâteau piment croustillant et les tomates cerises farcies au chatini d'aubergine, ont conquis le palais des habitants de Galway. «La cuisine n'est pas simplement une recette, mais une philosophie», dit fièrement Amar Goundory. Son parcours gastronomique a commencé à l'âge de 17 ans dans un restaurant de fruits de mer, où il a développé une passion profonde pour l'art délicat de la préparation et de la présentation de plats à base de fruits de mer. Cette expérience a jeté les bases de sa carrière culinaire exceptionnelle.

Au fil des années, le chef Goundory a perfectionné ses compétences dans des établissements prestigieux, allant des restaurants de fruits de mer animés aux hôtels de luxe tels que l'Oberoi et l'ex-Legends. Son aventure l'a également conduit à naviguer sur les flots exigeant de la cuisine de croisière à bord de Princess Cruise. «Cette expérience unique a renforcé mon adaptabilité et ma créativité en cuisine», affirme le chef. Sa passion s'est développée dans la cuisine de sa mère à Maurice, où il a appris l'importance des épices. «Même une pincée de caripoulé ou de coriandre fait la différence, les feuilles de caripoulé sont le roi et la coriandre la reine des herbes», précise le chef qui détient la prestigieuse étoile Michelin.

C'est en Irlande qu'il a trouvé un nouveau terrain d'expression, en devenant le chef d'un restaurant primé. Là-bas, il a non seulement perfectionné ses compétences, mais il a également contribué au succès continu de l'établissement. Aujourd'hui, en tant que chef d'O'Gradys On The Pier, il guide la direction culinaire avec passion et dévouement. Il a ajouté une touche personnelle et luxueuse à son répertoire en proposant des sessions de fine dining à domicile. Cette expérience gastronomique intime va au-delà du simple service de traiteur, offrant aux clients une prestation sur mesure, conçue minutieusement selon leurs goûts individuels.

Son entreprise, Le Bon Mangeur, a connu un succès fulgurant, surtout depuis l'avènement de la pandémie de Covid-19. «La clé du succès réside dans l'attention portée aux détails et à la personnalisation de chaque repas. Chaque plat raconte une histoire unique, créée en harmonie avec les préférences culinaires de mes clients», explique Amar Goundory. Les ingrédients frais, qui proviennent des fermes locales, ajoutent une touche authentique à ses créations. Pour la fête de l'Indépendance de Maurice, il propose régulièrement un menu mauricien à ses clients et aux amateurs de gastronomie. De plus, il organise des dîners de bachelorette, initiant même ses clients à la préparation des plats, encourageant une expérience culinaire participative.

Son projet à venir est l'ouverture d'une école culinaire, où il pourra partager son savoir, inspirer de nouveaux talents et propager la richesse de la cuisine mauricienne en Irlande. Il souhaite également mettre en avant la cuisine mauricienne en se concentrant sur des ingrédients sains et nutritifs, tels que le bred mouroum, pour apporter une touche diététique et authentique à ses plats. «Il y a des plantes à Maurice qui renferment beaucoup de bienfaits et je veux faire découvrir ces plats à mes clients. C'est une manière de célébrer la diversité culinaire et de promouvoir une alimentation saine et équilibrée.» Un de ses secrets culinaires réside dans l'utilisation d'un ingrédient surprise, qui ajoute une touche d'inattendu à ses créations.

La trajectoire du chef Goundory est une ode à la passion, à la persévérance et à la recherche incessante de l'excellence culinaire. De ses débuts modestes dans un restaurant de fruits de mer à son rôle actuel de chef renommé à Galway, chaque étape de son parcours témoigne de son dévouement pour l'art culinaire. Son rêve de créer des expériences culinaires inoubliables se poursuit pour partager son savoir et propager la cuisine mauricienne en Irlande.