Afrique: «L'expérience client a été au coeur de la rénovation pour élever notre niveau d'excellence...»

interview

L'incendie du LUX* Belle-Mare en 2022 a non seulement éprouvé sa structure physique, mais également testé la résilience de son équipe. Cependant, un leadership et une solidarité exceptionnels lui ont permis de renaître de ses cendres avec une réouverture réussie et l'offre d'une nouvelle expérience luxueuse de l'authenticité mauricienne. En partageant les étapes de cette reconstruction, les leçons apprises et les projets futurs, son CEO révèle sa vision de l'avenir du tourisme de luxe à Maurice.

Quels sont les défis spécifiques que l'incendie a posés à LUX Belle-Mare?*

L'incendie de 2022 a été un défi majeur pour LUX* Belle-Mare. Audelà des dommages matériels, notre priorité absolue a été d'assurer la sécurité et le bien-être de tous. La restauration de notre hôtel emblématique a nécessité une approche minutieuse, de la reconstruction physique à la réaffirmation de notre identité chaleureuse et accueillante. Les défis ont été multiples, mais notre engagement, soutenu par la solidarité de notre équipe et du groupe, a été la force motrice derrière une réouverture réussie.

Comment l'équipe a-t-elle réagi après l'incendie et quelles mesures ont été prises pour assurer la sécurité des clients et du personnel ?

Immédiatement après l'incendie, la réaction de notre équipe au LUX* Belle-Mare a été remarquable. Notre équipe a établi un plan d'urgence efficace d'évacuation rapide des zones touchées en veillant à la sécurité de tous. Cette réaction rapide et coordonnée a été le parfait exemple de la résilience et de la solidarité de notre équipe, contribuant à atténuer les impacts de cette catastrophe.

Quels ont été les principaux enseignements tirés de cet incident et comment ont-ils influencé la stratégie de sécurité et de gestion des risques de l'hôtel ?

Ces leçons ont renforcé notre engagement envers la sécurité, conduisant à des révisions approfondies de nos procédures opérationnelles et de sécurité. Nous avons investi dans des formations supplémentaires de notre personnel, tout en améliorant nos systèmes de détection et d'alerte précoce.

La reconstruction de LUX Belle-Mare a été confrontée à d'importants défis financiers, nécessitant des investissements substantiels pour restaurer les installations et améliorer la sécurité. Vous exprimez votre gratitude envers vos partenaires et investisseurs qui ont partagé votre vision et joué un rôle essentiel dans sa renaissance. En quoi la reconstruction diffère-telle de la structure précédente et quelles améliorations ont été apportées pour assurer une meilleure résilience à l'avenir ?*

C'est avec un tout nouveau design que LUX* Belle-Mare a rouvert ses portes le 1er octobre 2023. Les nouveaux intérieurs ont été conçus par le designer mauricien Jean-Marc Tang. Grâce à des tons pastel, corail, vert et blanc sable, l'établissement s'inspire de son environnement, «où le minimalisme rencontre un design tropical, évoquant l'essence même de la vie insulaire».

Quels sont les principaux projets pour LUX Belle-Mare et comment l'hôtel compte-t-il se démarquer dans le tourisme de luxe après cette réouverture ?*

Les principaux projets pour LUX* Belle-Mare sont passionnants et reflètent notre engagement continu envers l'excellence et l'innovation dans le tourisme de luxe. Nous voulons diversifier notre offre en introduisant de nouvelles expériences. Notre objectif est de créer un environnement où le luxe s'entrelace avec l'authenticité mauricienne, offrant ainsi à nos clients des moments mémorables et uniques. Nous nous efforcerons également de maintenir des normes de durabilité élevées, contribuant ainsi à l'essor du tourisme responsable.

Comment l'expérience client a-t-elle été améliorée après la rénovation et quelles nouvelles expériences sont prévues pour attirer les clients ?

L'expérience client a été au coeur de notre rénovation au LUX* Belle-Mare, pour élever notre niveau d'excellence. Les améliorations se manifestent à travers des intérieurs redéfinis, une esthétique contemporaine et des installations améliorées.

Quelle est votre vision à long terme de l'hôtel en durabilité, innovation et engagement envers la communauté locale ?

À long terme, LUX* BelleMare s'engage à être un leader en durabilité, innovation et engagement communautaire.Dans une démarche écoresponsable, nous avons mis en place des mesures pour réduire l'utilisation de plastique à usage unique dans notre hôtel et pour soutenir activement notre communauté locale à travers diverses initiatives.

Quelles sont les caractéristiques des restaurants emblématiques comme «Amari by Vineet» et «Duck Laundry» et comment ces expériences culinaires ont-elles été élaborées après la réouverture ?

Après la réouverture, ces expériences culinaires ont été élaborées dans un souci d'innovation constante. Des menus raffinés, mettant en valeur des ingrédients locaux et saisonniers, ont été introduits pour offrir une expérience gastronomique toujours plus enrichissante.

En quoi le SPA LUX ME contribue-t-il à l'expérience globale des clients en bien-être holistique ?*

Les cinq éléments - terre, eau, feu, air et espace - guident notre quête du bien-être au LUX* BelleMare. Notre objectif consiste à ce que votre séjour soit enraciné et centré (terre), mentalement clair (air), ouvert (eau) et créatif (feu). C'est dans cette optique que le SPA LUX* Me propose des traitements personnalisés axés sur la fluidité, intégrant le mouvement, tel que le massage thaïlandais aérien. Ainsi, le SPA LUX* ME contribue de manière significative à créer un équilibre harmonieux entre le corps, l'esprit et l'âme, procurant une détente profonde et une revitalisation durable à nos clients.