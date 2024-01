Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 Janvier 2024

Niger : Attaque terroriste- 3 civils tués, 7 personnes blessées dont 2 gendarmes et 3 véhicules emportés

Une attaque terroriste intervenue, le jeudi 11 janvier 2024 au poste de contrôle de l'Escadron de sécurité routière et d'escorte (ESRE) Gendarmerie de Laoudou (Route Say) localité située à 17 km au Sud de Niamey, a fait 3 civils tués, 7 personnes blessées dont 2 gendarmes et 3 véhicules emportés. Selon une source sécuritaire, les assaillants étaient une vingtaine de terroristes camouflés dans des bâches à bord de deux véhicules Hilux, venus de vers Say et ont fait irruption sur le poste en ouvrant le feu avec des Fusils mitrailleurs en criant « Allahou Akbar ». Cependant, malgré la riposte vive des gendarmes sur la position, poursuit la source, « l'ennemi s'est emparé de 03 véhicules dont 02 voitures civiles du personnel et 01 Toyota pick-up plateau en se repliant vers Say ».Le bilan de cette attaque fait état, côté ami, de 03 civils tués à côté d'une boutique du village, 07 blessés dont 05 civils et 02 Gendarmes évacués au CHU Rive droite de Niamey et 03 véhicules dont 01 de la Gendarmerie et 02 véhicules civils emportés. (Source :Anp)

Sénégal : Violation des droits humains- Human Rights épingle Macky Sall et son régime

%

Dans son rapport annuel 2023 qui vient de paraître, Human Rights Watch dénonce les atteintes aux droits humains commis au Sénégal. L'Ong Human Rights Watch (Hrw) vient de publier la présente édition de son rapport annuel sur les conditions des droits humains dans le monde entier. Plus de cent pays, dont le Sénégal y sont ainsi étudiés à travers divers prismes (droits des femmes, liberté d'expression, handicap...). En 2023, les arrestations arbitraires de personnalités et de militants de l’opposition, le recours excessif à la force par les forces de sécurité, les restrictions injustifiées de l’espace civique et d’autres violations des droits humains se sont poursuivis au Sénégal, souligne le rapport parcouru par Pulse. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Can 2023- Seko et Krasso portent les Éléphants, la Guinée Bissau sans complexe

Les Éléphants de Côte d’Ivoire sont venus à bout de la Guinée Bissau (1-0) dans un stade Alassane Ouattara d'Ebimpe grâce à un but de Seko Fofana (4e mn). On attendait une grande sélection ivoirienne face à une modeste sélection Bissau guineenne. C’est plutôt un excellent Seko Fofana et l'altruisme de Jean Philippe Krasso qu'il nous a ete donne de voir. Hormis l'éclaircie du joueur de Al Nasr et le sens du but de l'attaquant de l'étoile rouge de Belgrade, les protégés du sélectionneur Gasset n'ont pas vraiment séduit. Une bien pâle copie qui présage des difficultés face à l'ogre nigerian qui sera au menu de la sélection ivoirienne lors de la deuxième journée de ce groupe. Plus de pertes de balles que de la récupération à mettre à l'actif du pays organisateur. Sangare Ibrahim, Kessie Yannick Franck ou encore Bamba Jonathan ont été muselés par une excellente charnière Bissau guineenne. Les Éléphants se contentent d'une petite mais précieuse victoire qui leur permet de bien entamer cette Can grâce à un but signé par l'ancien lensois. (Source : Fratmat.info)

Mali : Église et bénédiction des mariages homosexuels- Les évêques du Mali disent non

Le Dicastère pour la doctrine de la foi, qui est l’équivalent d’un ministère dans le gouvernement du Pape, a publié une déclaration intitulée : « Fiducia supplicans » autorisant la bénédiction non-sacramentelle par un prêtre de couples considérés par l’Eglise catholique comme étant “en situation irrégulière” incluant les couples homosexuels. Les évêques du Mali ont réagi à la décision. La Conférence épiscopale du Mali, dans une déclaration en date du 31 décembre 2023, a souligné son attachement indéfectible aux valeurs de la famille et du mariage telles que définies par la doctrine de l’Eglise et la Constitution malienne. Se fondant sur la nouvelle Constitution de la République du Mali, qui protège et promeut le mariage comme l’union entre un homme et une femme, la Conférence épiscopale du Mali affirme que la bénédiction des couples en situation irrégulière et de même sexe “n’est pas conforme aux enseignements de l’Eglise catholique” au Mali. Cette prise de position se veut en harmonie avec les valeurs, us et coutumes locaux. (Source : abamako.com)

Togo : Transport- La suspension de la Taxe sur les véhicules à moteur (Tvm) maintenue pour 2024

La Taxe sur les véhicules à moteur (Tvm) demeure suspendue pour toutes les catégories de véhicules de transport de marchandises et de personnes à usage commercial au Togo en 2024. Cette décision, initialement prise en 2022, en réponse aux défis économiques liés à la crise sanitaire de la pandémie de Covid-19, a été reconduite dans la loi de finances de cette année.La suspension de la Tvm continue d'être un mécanisme visant à atténuer les impacts économiques sur les acteurs du secteur des transports, contribuant ainsi à alléger les charges financières des opérateurs de véhicules commerciaux.(Source : alome.com)

Bénin : Art et culture – La fête du vaudou veut davantage attirer les touristes

A genoux, regard plongé dans la mer, Simènou Dangnitché, 48 ans, toute de blanc drapée, plusieurs rangées de perles au cou, aux poignets et aux pieds, vient d'accomplir la dernière étape de son rituel annuel. « Plus qu'une simple fête, le rendez-vous ici est un pèlerinage, un ressourcement, une reconnexion avec les ancêtres pour les entendre nous parler à nouveau », soufle-t-elle à l'Afp avant de rejoindre un groupe d'adeptes avec lequel elle exécute quelques pas de danse.Pour cette édition, le gouvernement béninois a en efet décidé de changer un peu la formule, afin de rendre les festivités plus attractives pour les touristes et ainsi dynamiser l'économie du pays. (Source : acotonou.com)

Burkina Faso : Justice et lois- Le conseil constitutionnel valide la constitution révisée

Au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a validé, ce vendredi 12 janvier 2024, la révision de la Constitution faite le 30 décembre 2023.La révision de la constitution est « régulière et acquise », constatent les «sages» du Conseil constitutionnel. Ils valident ainsi, la constitution révisée par voie parlementaire le 30 décembre 2023.« La procédure de révision de la Constitution pour l’adoption de la loi constitutionnelle nº 045-2023/ALT du 30 décembre 2023 est régulière et acquise sans qu’il n’y ait lieu de recourir au référendum », a indiqué la juridiction. Il appartient désormais au chef de l’État de la promulguer. S’il y a une innovation majeure dans cette constitution révisée qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive, c’est bien le réaménagement de la composition du Conseil supérieur de la magistrature (Csm).(Source : aouaga.com)

Guinee : Lansana Komara titille Kouyaté, Bah Oury et Faya: « Ils vont faire des années dans les couloirs du Cnrd, ils n’auront rien »

Au cours de l’assemblée générale du Rpg ce samedi 13 janvier 2024, le secrétaire exécutif du parti a lancé une nouvelle fois, une invite aux acteurs politiques qualifiés de « pro Cnrd », à rejoindre les forces vives opposées au pouvoir militaire. Les qualifiant de leaders évoluant en « parasite » à la junte, Lansana Komara suggère aux concernés à replier dans le but d’engager une lutte commune contre le régime en place. Aux yeux des cadres de l’ancien parti au pouvoir, le pouvoir ne se donne point, mais il « s’arrache « . Et pour gagner le pari surtout contre les tombeurs d’Alpha Condé au pouvoir de 2010 au 5 septembre 2021, il va falloir former une union et conjuguer le même verbe au sein de la classe politique.