Congo-Kinshasa: Lubumbashi - Les militants de l'UDPS appellent à la cohabitation pacifique entre les communautés locales

L'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) a organisé, ce vendredi 13 janvier à Lubumbashi (Haut-Katanga), une marche dite de l'unité. A l'issue de cette manifestation les responsables de ce parti politique ont tous appelé à la cohabitation pacifique et au vivre ensemble de toutes les communautés socio-ethniques de cette région.

Partis de leur siège au centre-ville de Lubumbashi, les militants de l'UDPS ont arpenté la chaussée Laurent Désiré Kabila, les avenues Lumumba, Tabora, Kasavubu, avant de se retrouver une fois de plus sur chaussée Laurent Desiré kabila et chuter par leur siège situé sur l'avenue Sendwe non loin de la grand-place de la poste.

Tout de blanc vêtu pour la plupart, avec des t-shirts frappés de l'effigie du Président de la République, Felix Antoine Tshisekedi, ils arboraient des calicots portant des messages tel que : « le caucus des cadres de l'UDPS grand Katanga appelle les communautés à la cohabitation pacifique pour le développement harmonieux de la République démocratique du Congo ».

Cette marche intervient après plusieurs incidents parfois meurtriers à caractère ethniques, impliquant aussi des militants des partis politiques, survenus dans diverses régions de l'espace Grand Katanga.

Le maire de Lubumbashi a indiqué, pour sa part, que la ville a besoin de paix :

%

« Nous avons besoin de la paix. Nous devons cohabiter de manière pacifique dans l'espace grand Katanga et plus particulièrement dans la ville de Lubumbashi et cela dans le respect mutuel ».

Michel Kabwe, un autre cadre du parti UDPS, a rappelé que « tout citoyen a le droit de s'installer où il veut et d'adhérer au parti politique de son choix. La province n'appartient à personne ».

Dans leur déclaration, les manifestants ont affirmé à travers Fabien Mutomb, un autre leader de ce parti présidentiel, qu'ils s'engageaient à promouvoir la paix.

« Nous nous engageons à oeuvrer inlassablement pour promouvoir la culture de la paix entre toutes les communautés vivant dans l'espace grand Katanga et exhortons celles-ci à vivre en harmonie en vue de consolider les acquis », a dit Fabien Mutomb.