Afrique: Stade Charles Konan Banny - Derniers réglages avant le match Sénégal-Gambie

- Des dizaines de volontaires s'affairent aux derniers réglages au stade Charles Konan Banny qui doit abriter, lundi, le match d'ouverture du groupe C de la CAN, entre le Sénégal et la Gambie.

Ce temple du football de Yamoussoukro accueille les équipes du Sénégal, de la Guinée, du Cameroun et de la Gambie.

A quelques jours de l'entrée en lice des Lions du Sénégal, champions d'Afrique en titre contre les Scorpions de la Gambie, des volontaires recrutés par le Comité d'organisation de la CAN s'affairent aux derniers réglages pour permettre à l'infrastructure sportive d'être aux normes.

Certains inspectent l'état de la pelouse, d'autres réajustent les sièges peints aux couleurs du pays (blanc, orange et vert) pendant que d'autres volontaires se chargent de vérifier toutes les installations et toutes les caméras. Rien ne doit être laissé en rade.

Aux alentours de l'édifice sportif, des forces de l'ordre discutent des mesures de sécurité à mettre en place, non loin d'un groupe de volontaires habillés en T-shirt blanc et orange.

Construit à Yamoussoukro, le stade Charles Konan-Banny du nom de l'ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire (2005-2006), a été inauguré en juin 2022.

D'une capacité de 20 000 places, le stade fait partie des six sites retenus pour abriter les matchs de la CAN.

En plus d'accueillir les matchs du groupe C, il va également abriter le troisième match du groupe D entre le Burkina Faso et l'Angola et des rencontres de huitièmes de finale et de quarts de finale.

Les autres matchs de la CAN se joueront dans les stades Laurent Pokou de San-Pédro, Amadou-Gon-Coulibaly de Korhogo, de la Paix de Bouaké, Olympique Ebimpé et Félix-Houphouët Boigny.

Le match d'ouverture va opposer, samedi, au stade Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau, à 20h GMT.