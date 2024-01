Tunisie: Le chef du gouvernement reçoit l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie - De grands projets et des perspectives d'avenir prometteuses

Le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a reçu, hier, au Palais du Gouvernement, à la Kasbah, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, M. Li Wan.

Le Chef du gouvernement a célébré les relations distinguées entre les deux pays, saluant la qualité et la profondeur historique des relations diplomatiques entre les deux pays qui remontent au 10 janvier 1964. Des relations que notre pays espère consolider de manière à servir les intérêts des deux pays et des deux peuples amis, comme l'ont confirmé le Président de la République, Kaïs Saïed, et son homologue chinois, Xi Jinping, lors de leur rencontre au Forum sino-arabe le 9 décembre 2022.Définir l'image mise en avant

A l'occasion du soixantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Chine, Ahmed Hachani a salué le niveau de coopération tuniso-chinois, qui s'est concrétisé par la réalisation de plusieurs projets en Tunisie, tels que l'Académie diplomatique internationale, l'Hôpital universitaire de Sfax et le Complexe culturel et de jeunesse de Ben Arous.

Le Chef du gouvernement a exprimé l'aspiration de notre pays à renforcer ce partenariat bilatéral, à travers de nouveaux projets tels que la rénovation et la restauration d'installations sportives comme le complexe sportif d'El Menzah, le Stade Chedly-Zouiten, la Piscine du Belvédère et le Stade Olympique de Sousse.

Il a été convenu également d'étudier la possibilité d'une coopération d'envergure dans des projets majeurs, tels que le projet d'agrandissement de l'aéroport international de Tunis-Carthage, le projet de train à grande vitesse et le projet d'installation de bus électriques. Les projets dans le domaine de la santé ne sont pas en reste.

De son côté, l'ambassadeur de Chine, M. Li Wan, a salué le niveau de coopération existant entre la Tunisie et la Chine, soulignant la disposition de son pays à élever le niveau de coopération entre les deux pays et à le propulser à des paliers supérieurs pour des perspectives d'avenir prometteuses.