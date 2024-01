Congo-Brazzaville: Sécurité présidentielle/Garde républicaine - Port des insignes de grade sur fond de rappel des règles de la discipline

Le 13 janvier à Brazzaville, au cours de la cérémonie de port des insignes de grade des nouveaux promus des structures rattachées à la présidence de la République, le général de brigade, Serge Oboa, a rappelé à chacun l'observation stricte de la discipline dans la manière de servir.

« Travailler à la présidence de la République est un honneur et un privilège, mais cette position est soumise à des obligations et devoirs auxquels les personnels ne doivent se soustraire », a indiqué le conseiller spécial du président de la République, directeur général de la sécurité présidentielle aux nouveaux promus. « A partir de cet instant, votre comportement doit témoigner de la confiance que vous ont témoignée les commandements respectifs », a-t-il insisté. « A ceux qui n'ont pas été retenus cette année, je rappelle qu'ils doivent continuer à travailler davantage et ne pas céder au découragement ».

Le général Oboa est revenu sur les instructions du chef de l'Etat, chef suprême des armées, lors du réveillon d'armes, le 31 décembre dernier, avertissant que ceux qui se mettront en marge de la discipline, de l'obéissance à la hiérarchie et du travail bien fait s'exposeront aux rigueurs des lois et règlements en vigueur dans les Forces armées congolaises, la police et la gendarmerie nationale.

Promus pour compter du premier trimestre 2024 à titre définitif aux grades d'officiers supérieurs, officiers subalternes et sous-officiers supérieurs, les personnels concernés sont des militaires, gendarmes et policiers évoluant à la Direction générale de la sécurité présidentielle et à la Garde républicaine. Un défilé et une collation ont marqué la fin de la cérémonie organisée à l'esplanade du stade de la Concorde à Kintélé.