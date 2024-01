Tunisie: Mansour appelle le Conseil de sécurité à prendre des mesures immédiates pour cesser le feu à Gaza et mettre fin au déplacement forcé

New York, le — Le représentant permanent de l'État de Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a appelé le Conseil de sécurité et la communauté internationale, à prendre des mesures immédiates afin d'obtenir un cessez-le-feu à Gaza de toute urgence, afin de sauver des vies humaines, de fournir des secours humanitaires, aider les civils palestiniens à Gaza et mettre un terme à leur déplacement forcé.

Lors des lettres envoyées par Mansour au Secrétaire général des Nations Unies, au président du Conseil de sécurité de ce mois-ci (France) et au président de l'Assemblée générale des Nations Unies, concernant l'attaque criminelle continue de l'entité sioniste contre des civils palestiniens, pendant près de 100 jours.

Il a déclaré : Bien que le nombre de victimes est arrivé à environ 100 000, il n'y a pas encore de cessez-le-feu, ce qui entraîne chaque jour davantage de victimes innocentes.

Il a souligné que la guerre menée par l'entité sioniste a entraîné le martyre de 23.708 citoyens, dont des enfants, des femmes et des hommes, ainsi que la blessure de plus de 60.000 autres, alors que plus de 7.000 personnes sont toujours portées disparues sous les décombres.

Il a souligné que les crimes de l'occupation ne se limitent pas à la bande de Gaza, puisque depuis le début de l'agression le 7 octobre, plus de 332 Palestiniens sont tombés en martyr et

4 157 autres ont été blessés, dans les attaques lancées par les forces d'occupation et les colons terroristes en Cisjordanie, y compris à ALQODS -Est.