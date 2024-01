Afrique de l'Ouest: CAN 2023 - Regardez des fans de Naples en Côte d'Ivoire pour suivre Osimhen et le Nigéria

Pas moins de trois fans de Victor Osimhen et de Naples ont fait le voyage de l'Italie jusqu'en Côte d'Ivoire pour suivre l'attaquant et son équipe du Nigéria à la CAN 2023.

Osimhen est très apprécié en Italie. Après avoir créer des masques pour le symboliser, un gâteau pour lui faire plaisir et bien d'autres choses encore, les fans de l'attaquant nigérian ont réalise un autre exploit.

Trois des fans de la star vedette de Naples se sont déplacés auprès de leur joueur en Côte d'Ivoire, où se joue la CAN 2023, le Nigéria étant l'une des 24 nations qualifiées. Un signe incroyable qui montre à quel point le Nigérian de 25 ans est adulé en Campanie.

Napolitans trace their King, The African King @victorosimhen9 to Abidjan to give him maximum support at #Afcon2023 🙌#SoarSuperEagles #LetsDoItAgain #afcon2023 pic.twitter.com/XaQWAuWLHU

-- 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) January 12, 2024

La CAN démarre ce samedi et se poursuit jusqu'au 11 février 2024. Le match d'ouverture officiel du tournoi se joue ce samedi à partir de 20H GMT, entre le pays organisateur et la Guinée-Bissau. Quant aux Super Eagles du Nigéria, ils entrent en compétition demain à 14H, heure locale, contre la Guinée équatoriale.