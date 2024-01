Ile Maurice: Matteo Zinno, le «bon pote» des champions de tennis de passage à Maurice

Arthur Fils (36e ATP), Jelena Ostapenko (12e WTA), Karolina Muchova (9e WTA). Depuis le mois de novembre, les stars du tennis mondial défilent à Maurice. Que ce soit pour des vacances et recharger les batteries après une blessure ou pour s'entraîner sérieusement avant les prochaines grandes échéances, les héros de la petite balle jaune font confiance à Matteo Zinno pour des séjours mauriciens de haut niveau et adaptés à leurs besoins.

Arthur Fils fait du quad dans le sud de l'île

Le numéro 1 du tennis français, Arthur Fils, a découvert l'île Maurice au mois de novembre 2023 avec un séjour taillé sur mesure que lui a concocté Matteo Zinno, coach de tennis spécialisé et directeur général de MyFitness Space (qui englobe les marques Mauritius Tennis Academy, O2 Padel Pro et Oxygen Racket and fitness).

Nager avec les dauphins, sortir en quad bike dans le sud du pays, se balader à l'Ile aux Cerfs: Arthur Fils a bien profité de ses vacances. «Il a adoré grave, selon ses propres mots», témoigne Matteo Zinno, «ça faisait longtemps qu'il n'avait pas pu recharger les batteries et il a aussi continué son training ici en faisant du fitness et en tapant dans la balle».Jelena Ostapenko séduite par Maurice !

L'avantage de Matteo, c'est qu'il a joué au tennis pendant de longues années et en tant que coach, il connaît les rouages et les besoins de joueurs de ce calibre. «Il leur faut un programme adapté à leurs besoins, moi je suis un facilitateur.»

%

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le séjour de Fils lui a porté chance puisqu'il est arrivé en finale des Masters Top Gen juste après avoir quitté Maurice mais réalisait déjà une super saison, commençant au-delà de la 200e place mondiale pour terminer au 36e rang de l'ATP.

Jelena Ostapenko à la pêche au gros

Après avoir organisé le Golden Ball, c'est-à-dire un match de gala entre joueurs internationaux après la saison de tennis, qui avait opposé Enzo Couacaud et Harold Mayot, en 2017, Matteo Zinno s'est fait connaître sur le circuit des joueurs pro qui savent que Maurice est un bon tremplin pour préparer l'Open d'Australie, entre autres...

C'est ainsi que la Lettone Jelena Ostapenko (26 ans, 12e mondiale au classement WTA), une ancienne gagnante de Roland-Garros lorsqu'elle était très jeune, a aussi choisi Maurice pour s'entraîner. Elle est arrivée peu après Fils et a pu goûter aux joies de la pêche au gros tout en partageant un peu d'interaction avec les jeunes de la Mauritius Tennis Academy et les gens de l'hôtel où elle résidait.

Farniente et repos pour Muchova

La troisième visiteuse de marque du gratin de la petite balle jaune a nous avoir rendu visite, c'est la Tchèque Karolina Muchova, 27 ans, qui est arrivée pendant les fêtes et a passé 8 jours. Blessée, la n°9 mondiale a dû déclarer forfait pour l'Open d'Australie et était donc là pour se reposer avant tout.

Accueillir des stars du gotha mondial, est-ce un métier de tout repos ? «S'ils ont contacté MyFitness Space c'est que nous sommes quand même fiables. On s'occupe de faciliter leur séjour chez nous, et de leur proposer un sweet deal à travers Shangri-la le Touessrok à Poste de Flacq et Telfair de Riambel, ce sont les hôtels qui ont été les plus réactifs et réceptifs aux demandes des joueurs», conclut notre compatriote qui devient petit à petit le «bon pote» des joueurs de tennis de haut niveau quand ils viennent à Maurice.

Matteo Zinno. Un jeune chef d'entreprise hyperactif

À 32 ans, Matteo Zinno est un jeune cadre qui n'a pas froid aux yeux et fonce toujours, jamais à court de projets et d'idées. En plus de sa nouvelle mission d'accueillir des stars de la planète tennis, comme Arthur Fils, Jelena Ostapenko et Karolina Muchova, il est déjà multitâches au sein de son entreprise, MyFitness Space.

Cette dernière englobe trois marques: la MTA (Mauritius Tennis Academy), O2 Padel Pro (qui s'occupe de construction d'infrastructures sportives) et Oxygen Racket and fitness (qui propose des solutions sportives pour aider des clubs de tennis ou de padel, comme par exemple remettre en place leurs standards, leur fitness ou en termes de management pour ce qui est du padel tennis).

Fabrice Santoro (à dr.) est venu au lancement de la MTA en 2019.30 terrains de padel construits

«Avec O2 Padel Pro, nous sommes leaders en termes de construction de terrain de Padel à Maurice, aux Seychelles et aux Maldives. Nous avons environ une trentaine de terrains depuis 2022», explique Matteo Zinno.

Joueur de tennis depuis qu'il a 13 ans, il n'a jamais quitté le giron, mais, pour l'anecdote, la seule fois où il a représenté Maurice aux Jeux des îles, en 2007 à Madagascar, il s'était blessé juste avant le tournoi et avait donc fait le déplacement sans avoir la chance de jouer.

Parmi les évènements qu'il a réalisés à ce jour, il y a le Golden Ball, un match de gala qui avait opposé Enzo Couacaud à Harold Mayot en décembre 2019, ou encore la venue de Fabrice Santoro pour le lancement de la Mauritius Tennis Academy, la même année.

Concernant les meilleures performances des jeunes Mauriciens qu'il cochait en privé lorsqu'ils étaient à la fédération mauricienne de tennis, il y a Julien Min Fa, qui a été numéro 1 africain à 14 ans et Zara Lennon vicechampionne d'Afrique australe et qui a pris ses premiers points en WTA. Il y a aussi Jason Espitalier-Noël, qui a représenté Maurice aux Petits As, qui sont les championnats du monde juniors, en 2016. Il s'agissait de la première présence de Maurice à cette compétition, qui plus est la même année que Carlos Alcaraz, Holger Rune et Lorenzo Musetti.

L'espoir Iraqi

Et l'avenir ? Il s'appelle Samy Iraqi, un Franco-marocain de 13 ans bourré de talent, qui a fait le choix de déménager à Azzuri pour s'entraîner avec Matteo Zinno. «Il était classé 1544e en moins de 14 ans et il est désormais 318e mondial. Samy Iraqi avait le choix entre aller s'entraîner en Belgique ou à Maurice avec moi et cette dernière option le tentait plus», raconte Matteo qui n'avait plus fait de coaching personnalisé depuis 2 ans mais s'est remis dans le bain un peu malgré lui, depuis 8 mois.

Samy Iraqi, 13 ans, à la conquête de la Junior Europe Tour.

La Tchèque Karolina Muchova, 27 ans, est arrivée pendant les fêtes et a passé 8 jours chez nous.

«Je suis revenu à mes premières amours, le court, parce que je vois beaucoup de jeunes motivés qui ont besoin d'un suivi. Aujourd'hui, j'ai rarement vu un gamin aussi motivé que Samy Iraqi : lui, il se donne vraiment les moyens de réussir et on va tout faire pour que ça marche pour lui.»

Ce qui signifie pour Matteo Zinno, plein de voyages pour participer au circuit du Junior Europe Tour avec son jeune poulain.

My Fitness Space collabore avec Moka Rangers, le Dodo Club, Azuri Roches Noires et le Racing Club

Parmi ses activités quotidiennes, My Fitness Space collabore avec ces clubs : Moka Rangers, le Dodo Club, Azuri Roches Noires et le Racing Club, pour tout ce qui est maintenance, construction et gestion. Ainsi, My Fitness Space gère toute la partie tennis à Synergy Sports & Welness Institute à Moka ou un entraîneur congolais coach plusieurs des meilleurs jeunes joueurs du pays. Au Dodo Club, il s'agissait de construire des terrains et de gérer le padel tout en se laissant l'opportunité d'intervenir aussi au niveau du football si un projet doit se mettre en place.

Les membres fondateurs de la Padel League.

Comme dans le cas du projet d'implanter une Juventus Turin Academy officielle à Maurice, avec le Racing Club ou un autre partenaire selon la motivation et l'intérêt manifestés par les personnes concernées. Des contacts ont déjà été établis en septembre 2023 avec la branche réunionnaise de la Juventus Turin, comme nous l'avions rapporté dans ces colonnes, et les démarches devraient être finalisées dans les mois à venir.

Dernière réalisation en date, et pas des moindres, la création d'une Padel League en s'associant avec Oxygen, Isla Padel, RM Mauritius et Urban Sport, les quatre plus gros player' pour lancer un championnat puisque rien n'est fait au niveau fédéral pour ce sport en pleine expansion. Des démarches ont d'ailleurs été faites pour créer leur propre fédération ou s'affilier à la MSRA (Squash League).