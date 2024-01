Afrique: CAN 2023 - Jesús Owono, la forteresse équato-guinéenne

Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années", cette maxime tirée du Cid de Pierre Corneille colle parfaitement à Jesús Owono.

À 22 ans, le portier équato-guinéen tient les rênes de la défense du Nzalang Nacional. "C'est un gardien moderne. Sur le terrain, son charisme parle pour lui. J'admire énormément son jeu au pied." confie Juan Micha Obiang, le sélectionneur équato-guinéen.

Avec son profil athlétique et son mètre 84, le portier du Deportivo Alavés est dans la lignée d'André Onana et Edouard Mendy, bien qu'il jouisse d'une popularité moindre. Owono possède toutes les qualités d'un gardien de grand talent: il possède de très bons réflexes, a de la vivacité, est capable de relances puissantes et précises (aussi bien au pied qu'à la main), et est excellent pour arrêter les penalties.

Owono est donc à la fois un héritier et un instinctif, un gardien unique. "Je n'avais jamais eu une formation classique et en un sens, cela m'a probablement aidé. Je n'avais pas le temps de réfléchir donc j'agissais à l'instinct." Voilà comment est né, empiriquement, le gardien Jesús Owono. Il se définit comme quelqu'un possédant une "immense curiosité à propos de tout", qui s'initie aux choses "en s'amusant", comme une personne qui "respecte (son) ignorance" et "garde son sens de l'humour".

Le choix du football comme profession est également un moyen pour lui de trouver une activité aux règles bien définies qui lui permet de s'amuser tout en évitant d'être distrait. "Le football m'a imposé un cadre de vie sur et en dehors du terrain."

Face au Nigeria, Jesús Owono devra déployer toutes ses qualités afin de repousser les assauts de l'armada des Super Eagles.