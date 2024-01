Afrique: L'euphorie s'empare d'Abidjan alors que la fièvre de la CAN CAF TotalEnergies s'empare de la Côte d'Ivoire

Les rues d'Abidjan bourdonnent d'excitation alors que les supporters affluent de toute l'Afrique avant le coup d'envoi de la plus grande fête du football du continent, samedi soir.

La capitale de la Côte d'Ivoire s'est transformée en une mer de couleurs et de bruits alors que la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023 passe à la vitesse supérieure.

Les supporters drapés dans leurs couleurs nationales ont afflué dans la ville, les rues et les bars étant remplis de maillots, de drapeaux et de vuvuzelas. Ces derniers jours, des bus remplis de supporters sont arrivés de pays voisins comme le Burkina Faso, le Ghana, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie et le Nigeria.

Pendant ce temps, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny est en effervescence, les supporters et les médias arrivant de toute l'Afrique et du monde entier avant l'ouverture du tournoi.

"L'ambiance ici est déjà incroyable", a déclaré Hassan El Bakkali, un supporter marocain, à CafOnline.com à Abidjan samedi matin. Un supporter ivoirien, Yves Bedié, a déclaré : "Tout le monde est impatient de voir les matchs commencer. On peut sentir la fièvre de la CAN monter dans la ville".

Les vendeurs profitent de la frénésie footballistique pour vendre des maillots, des casquettes, des écharpes et d'autres accessoires au coin des rues. Les routes sont encombrées de voitures klaxonnant et de motos arborant des drapeaux, alors que la fierté nationale envahit Abidjan.

Les couleurs de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso, du Ghana, du Maroc et du Mali s'avèrent particulièrement populaires, étant donné les attentes élevées à l'égard du pays hôte et des champions en titre. Mais les maillots du Nigeria, du Cameroun et des pays d'Afrique du Nord comme l'Égypte se vendent également très vite.

Lorsque les Eléphants affronteront la Guinée-Bissau au Stade Olympique d'Ebimpé samedi soir, une atmosphère de carnaval envahira le stade. Les Ivoiriens sont convaincus que leurs stars européennes, telles que Sebastian Haller, Serge Aurier et Franck Kessie, peuvent apporter la gloire à leur pays.

Une cérémonie d'ouverture électrique fera monter la tension à l'intérieur de l'arène de 60 000 places d'Abidjan.

Mais la passion de la CAN ne se limite pas à la capitale ivoirienne : des millions de personnes à travers l'Afrique attendent avec impatience le coup d'envoi. Des Fan zones du Sénégal aux bars bondés du Maroc, c'est tout un continent qui retient son souffle dans l'attente du coup d'envoi.

Le mois prochain sera passionnant pour les Africains, car les 24 finalistes se disputeront la suprématie continentale.

Mais ce week-end, tous les regards sont tournés vers Abidjan, où la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir le spectacle sportif le plus palpitant du monde.