Guinée Bissau: CAN 2023 - Côte d'Ivoire vs Guinée Bissau - Seko Fofana « Le plus important, c'est d'avoir gagné »

Auteur du premier but de la Côte d'Ivoire contre la Guinée Bissau ce samedi en match d'ouverture de la CAN 2023, Seko Fofana a laissé son empreinte chez les Eléphants en ce début de compétition.

Interrogé à la fin de la rencontre, le milieu de terrain de Al-Nassr, élu « Homme du match », estime que l'essentiel est d'avoir remporté ce premier match.

« On ressent énormément d'émotions après cette victoire et on repense aussi à plein de choses. Quand on a été jeune et qu'on a vu des anciens jouer et donner du plaisir, on ne peut qu'être content. Nous sommes le pays organisateur et il y a forcément beaucoup d'attente de la part du public. On a donc su ne pas tomber dans le piège. Le plus important c'est d'avoir gagné », a-t-il déclaré.

Pour leur prochain match, Seko Fofana et la Côte d'Ivoire affronteront le Nigeria jeudi prochain.

Your very first TotalEnergies Man of the Match of the tournament is..🥁

🇨🇮 Seko Fofana 🇨🇮#CIVGNB | #TotalEnergiesAFCON2023 | @Football2Gether pic.twitter.com/wKulmXFKot

-- CAF (@CAF_Online) January 13, 2024