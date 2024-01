Afrique: Le penalty de Mohamed Salah sauve l'Egypte

Le capitaine égyptien, Mohamed Salah, a marqué en fin de match pour sauver l'Égypte d'un choc avec le Mozambique (2-2) lors de son premier match du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023.

Il n'a fallu que deux minutes aux septuples champions pour prendre l'avantage grâce à un but de Mohamed Mostafa. Mohamed Salah ne parvient pas à reprendre un centre de Mohammed Hamdi, mais Mohamed Mostafa est là pour faire basculer le ballon dans la lucarne. Derrière, Mostafa a de nouveau été lancé par le capitaine Salah, mais sa dernière tentative est repoussée par le gardien Ernan Siluane. Le Mozambique se reprend et était tout près d'inscrire son premier but, Abdelmonem étant contraint de dévier le ballon dans ses propres filets, mais El Shenawy parvenait à sauver la situation.

Les Mambas sont entrés plus forts dans la seconde période. Witness Quembo égalise de la tête pour le Mozambique. La tête de Quembo a battu Mohamed El Shenawy après un beau centre de Domingos. Ce but est le premier inscrit en CAN CAF TotalEnergies par le Mozambique au cours des 14 dernières années.

Trois minutes plus tard, Clesio Bauque ajoute le deuxième but mozambicain. Il s'est frayé un chemin à travers la défense de l'Égypte pour se retrouver seul face à Mohamed El Shenawy et marquer.

En fin de match, Domingos fauche Mostafa Mohamed dans la surface de réparation et, après examen par la VAR, l'Égypte s'est vu accorder un penalty. Salah s'est avancé et a marqué pour l'Égypte afin d'égaliser.

L'Egypte affrontera le Ghana le jeudi 18 janvier au stade Felix Houphouet Boigny.