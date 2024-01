Sénégal: CAN 2023 / Lamine Camara Milieu de terrain des Lions - « On veut revivre les mêmes moments »

Sacré meilleur jeune lors des CAF Awards 2023, Lamine Camara va disputer sa première CAN avec le Sénégal. Le milieu de terrain suscite beaucoup d'espoirs du côté des supporters et nourrit beaucoup d'ambition avant le coup d'envoi du tournoi. Après avoir remporté le CHAN 2022 et la CAN U20, il espère poursuivre sa série de sacres sous le maillot national.

Vous êtes à l'aube de disputer votre première compétition majeure avec l'équipe A du Sénégal. Dans quel état d'esprit abordez-vous la CAN ?

Lamine Camara : C'est vrai que c'est la première, mais je vais essayer de me servir de celle disputée avec les Juniors et le CHAN. Je me sens bien, on a fait une bonne préparation. J'essaye juste de me concentrer au maximum pour être prêt et, pourquoi pas, faire le triplé pour encore remporter un trophée.

Vous vous souvenez de ce que vous faisiez quand le Sénégal a remporté la CAN 2021 au Cameroun ?

Lamine Camara : Je m'en souviens très bien. Comme beaucoup de Sénégalais j'étais devant la télévision en train de regarder la séance des tirs au but. C'est quelque chose qui m'a marqué, ce premier titre de champion d'Afrique pour le pays. J'étais très content. C'est un moment qui va rester gravé. Maintenant c'est une nouvelle compétition. On sera sur le terrain pour essayer de faire la même chose et garder ce titre.

%

Comme vous remportez toutes les compétitions que vous disputez, est-ce que vous n'allez pas devenir le porte-bonheur du Sénégal ?

Lamine Camara : Pourquoi pas (rires). On a envie d'être encore sacré et revivre les mêmes moments. A mon niveau, je vais essayer d'apporter ma contribution dans l'équipe, faire ce que je sais faire le mieux quand le coach fera appel à moi...

Vous sortez d'une année 2023 exceptionnelle après avoir remporte le CHAN, puis la CAN U20, vous avez découvert l'équipe A et avez été sacre meilleur jeune joueur africain aux CAF Awards. Comment expliquez-vous cette réussite qui vous suit ?

Lamine Camara : C'est vrai que l'année dernière a été merveilleuse sur le plan sportif au niveau personnel. Des fois je ne réalise pas. Mais c'est déjà derrière moi. Maintenant il faut aussi regarder devant et se concentrer sur ce qui arrive avec cette CAN. Pourquoi ne pas aller chercher d'autres titres collectifs et aussi individuels avec le Ballon d'Or par exemple.

Forcément tous les regards sont braqués sur vous avec autant de trophées dont celui de meilleur jeune. Cela ne vous met-il pas la pression ?

Lamine Camara : Bien sûr qu'il y a la pression, mais elle n'est pas négative. Je reste toujours positif dans ma tête. Je sais que mes coéquipiers me font confiance, le coach me fait confiance et compte sur moi. Donc c'est à moi de leur rendre cette confiance et de ne pas les décevoir. Il faut juste se concentrer sur ses objectifs, rester focus et surtout faire ce que je sais faire pour aider l'équipe.