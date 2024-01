Afrique: Début de la CAN 2024 - Le Sénégal remet son titre en jeu, ce samedi

La 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations débute ce soir (20h Gmt) à Abidjan, avec le match d'ouverture opposant la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. Pendant un mois, le pays des Eléphants sera la capitale du football africain. Champion en titre, le Sénégal entre en lice ce lundi face à la Gambie.

Le coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations sera donné aujourd'hui à Abidjan où tous les regards seront braqués pour apprécier les premières foulées de la fête du football africain.

De la cérémonie d'ouverture au match, en passant par l'ambiance et la ferveur dans les autres régions de la Côte d'Ivoire, à l'image de Yamoussoukro (Centre), San Pedro (Sud-ouest), Korhogo (Nord) et Bouaké (Centre), la Can 2023 est partie pour être l'une des plus belles.

Justement, pour la cérémonie d'ouverture, la Côte d'Ivoire prépare quelque chose d'exceptionnel. C'est ainsi qu'un test grandeur nature a eu lieu dans la nuit du lundi, pour donner un aperçu de ce qui s'annonce spectaculaire.

Tous les moyens technologiques sont mis à contribution pour le succès de cette cérémonie d'ouverture. On annonce un ballet de drones pour illuminer le ciel ivoirien, au-dessus du Stade Alassane Ouattara d'Ebimpé. De quoi donner un aperçu sur une Coupe d'Afrique des nations qui s'annonce grandiose.

Le résultat des images projetées est aussi captivant que sublime. De la reproduction d'un footballeur ballon au pied au trophée de la Can dans le ciel, tout est prévu pour capter l'attention des fans dans une expérience unique et exceptionnelle.

%

Une cérémonie d'ouverture avec Dadju, Tayc, Fally Ipupa...

Un avant-goût de ce qui attend le public pour la cérémonie d'ouverture de la Can 2023, qui ne devrait durer que 18 minutes pleines et riches en démonstration.

En effet, d'après les informations de coulisses, la cérémonie d'ouverture débutera à 18h 25 Gmt et durera 18 minutes +5 minutes de prestation musicale. Hormis Magic System, Yemi Alade et Mohamed Ramadan pour l'interprétation de l'hymne «Akwaba», Dadju et Tayc sont aussi prévus. Et aux dernières nouvelles, la star de la musique congolaise, Fally Ipupa, serait la tête d'affiche de la cérémonie d'ouverture. Avant que la balle ne roule vers 20h Gmt, entre les deux équipes qui vont ouvrir le bal : la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau.