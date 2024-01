Angola: Les banques commerciales doivent servir de catalyseurs pour l'économie de l'Angola - BNA

Lubango — Le gouverneur de la Banque Nationale d'Angola (BNA), Manuel António Dias, a exhorté aujourd'hui, vendredi, à Lubango, les banques commerciales à servir de catalyseurs d'investissement pour développer l'économie du pays.

Le gouverneur, qui parlait lors d'une réunion avec le gouverneur de Huila, Nuno Mahapi, a déclaré que les banques commerciales ont pour tâche de participer aux programmes mis en oeuvre par l'Exécutif et d'investir de plus en plus dans le secteur productif pour développer l'économie du pays.

Il a déclaré qu'il existe à Huila de nombreuses opportunités et potentiels dont les banques commerciales peuvent profiter, car leur rôle est également d'encourager la croissance de l'économie nationale.

"Là où les conditions existent en matière d'accès à l'énergie ou aux télécommunications, les banques commerciales seront pleinement disponibles pour apporter le soutien qui sera nécessaire au développement des activités économiques", a-t-il poursuivi.

Manuel António Dias a salué le travail des banques commerciales au niveau provincial.

Il a fait savoir que le voyage à Huila s'effectue dans le cadre des visites aux délégations régionales de la BNA, depuis le début de l'année, car c'est une occasion de s'aligner sur le plan stratégique 2023-2028.

À son tour, le gouverneur de Huila, Nuno Mahapi, a déclaré que la province avait les conditions pour faire du grand business, afin que l'économie angolaise continue à croître, en faisant davantage d'investissements au sein de la population, car c'est là qu'ils obtiendront les réponses que le pays attend.

"Le secteur productif est le plus fort que nous avons, mais c'est aussi celui dans lequel nous devons lutter pour parier davantage, non seulement sur l'homme, mais sur les investissements primaires et nous pensons que l'Exécutif n'est pas en dehors de cette préoccupation", a-t-il déclaré.

La Banque Nationale d'Angola a sept délégations régionales au niveau national, notamment au Sud (Huíla, Namibe et Cunene), au Nord-ouest (Uíge et Zaire), à l'Est (Moxico, Luanda-Sul et Lunda-Norte), Sud-est (Cabinda, Cuando Cubango), Centre (Huambo et Bié) et au Nord-est (Malanje et Cuanza-Norte) et à l'Ouest (Benguela et Cuanza Sul).