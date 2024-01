Afrique de l'Ouest: Fès - L'Initiative Atlantique de SM le Roi pour le Sahel mise en exergue lors du Festival international d'Afrique du Nord et des Pays du Sahel

Fès — "Les perspectives de développement de l'Initiative internationale de SM le Roi Mohammed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique" est le thème d'une conférence, organisée vendredi à Fès dans le cadre du 6è Festival international d'Afrique du Nord et des Pays du Sahel.

Lors de cette rencontre à laquelle ont pris part des enseignants chercheurs et des spécialistes du Maroc et d'Afrique, l'accent a été mis sur la coopération multidimensionnelle entre le Maroc et les pays d'Afrique et sur les perspectives prometteuses de renforcement des partenariats multiformes entre le Royaume et les pays du Sahel à travers leur accès à l'Atlantique.

Les participants ont aussi fait part des richesses et des ressources que regorge la région du Sahel, dont les opportunités économiques, les énergies renouvelables et les ressources naturelles et humaines.

Dans une déclaration à la MAP, le chercheur malien spécialisé dans les questions africaines, Bhahim Saleh El Ansari a souligné que l'Initiative internationale de SM le Roi Mohammed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique "tend à trouver des solutions aux crises qui sévissent dans la zone du Sahel, précisant que les pays du Sahel figurent parmi les plus précaires au monde.

Qualifiant de "responsable et réaliste" l'Initiative Atlantique de SM le Roi pour le Sahel de, le chercheur malien a insisté sur le rôle important des regroupements régionaux pour constituer des blocs économiques et relever les défis du futur.

L'Initiative internationale de SM le Roi Mohammed VI visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique, après sa mise en oeuvre, va créer aussi des partenariats stratégiques pour "former une force économique et politique dans la région", a-t-il ajouté.

De son côté, le président de l'Association des lauréats étrangers du Maroc, le Congolais Doucouré Makan, a salué l'Initiative Atlantique de Sa Majesté le Roi pour le Sahel, soulignant que les pays du Sahel font face à des défis d'ordre économique, dont la connectivité, l'accès à la mer et le manque des projets aéroportuaires et routiers.

M. Makan a aussi exprimé sa reconnaissance et sa profonde gratitude à SM le Roi pour cette initiative internationale destinée à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique et à diversifier leurs partenariats.

Cette initiative est "un signe fort de SM le Roi Mohammed VI, à l'égard de l'Afrique", a-t-il dit tout en mettant en valeur l'importance cruciale de la coopération Sud-Sud.

Le coup d'envoi de la 6ème édition du Festival international d'Afrique du Nord et des Pays du Sahel, organisé par la Fondation "Aman pour le développement durable", a été donné jeudi à Fès, avec le Mali comme invité d'honneur.

L'ouverture du festival, initié en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Communication) et la wilaya de la Région Fès-Meknès, a été marquée par la visite d'une exposition sur la culture amazighe qui met en avant la gastronomie, l'artisanat et les costumes amazighes.