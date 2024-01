Afrique du Nord: L'Égypte nie catégoriquement les allégations israéliennes devant la Cour internationale de Justice

Le président de l'Organisme général de l'information, Diaa Rachwan, a catégoriquement nié les allégations de l'équipe de défense israélienne devant la Cour internationale de justice, selon lesquels l'Égypte est responsable de l'interdiction de l'acheminement des aides humanitaires à la bande de Gaza du côté égyptien du passage de Rafah. Il a expliqué que les points suivants mettent en évidence le mensonge des allégations israéliennes :

- Tous les responsables israéliens, surtout le Premier ministre, le ministre de la Défense et le ministre de l'Énergie, ont confirmé à maintes reprises depuis le début de l'agression israélienne contre la bande de Gaza qu'ils n'autoriseraient pas l'acheminement des aides dans la bande de Gaza, surtout le carburant, car cela fait partie de la guerre menée par leur État contre la région.

- Après toutes ces déclarations, qui ne considèrent pas cette interdiction et ce blocus comme des crimes de guerre et un génocide selon le droit international, lorsque l'occupation s'est retrouvée confrontée à la Cour internationale de justice, accusée de preuves documentées de ces crimes, elle a cherché à rejeter la responsabilité sur l'Égypte dans une tentative d'échapper à une condamnation probable de la part de la Cour.

- Il est bien connu que la souveraineté de l'Égypte s'étend uniquement du côté égyptien du passage de Rafah, alors que l'autre côté à Gaza est soumis au contrôle effectif des forces de l'occupation, ce qui s'est concrétisé dans le mécanisme d'acheminement des aides du côté égyptien vers le passage de Kerem Shalom, qui relie la bande de Gaza aux territoires israéliens, où elle est inspectée par l'armée israélienne avant d'être autorisée à entrer dans la bande de Gaza.

%

- L'Égypte a affirmé à maintes reprises dans des déclarations officielles du président de la République, du ministère des Affaires étrangères et de toutes les parties concernées que les autorités égyptiennes avaient ouvert le passage de Rafah à titre permanent et avaient demandé à Israël de ne pas bloquer l'acheminement des aides humanitaires dans la bande de Gaza et de ne pas retarder son acheminement sous prétexte de les inspecter.

- Plusieurs hauts fonctionnaires mondiaux, dont le Secrétaire général des Nations Unies, ont visité le passage de Rafah du côté égyptien et aucun d'entre eux n'a pu le traverser vers la bande de Gaza en raison de l'interdiction de l'armée israélienne ou de leurs craintes pour leur vie en raison des bombardements israéliens continus sur la bande de Gaza.

- Les négociations, qui ont eu lieu sur les cessez-le-feu humanitaires, qui ont duré une semaine dans la bande de Gaza, auxquelles l'Égypte, le Qatar et les États-Unis ont participé en tant que parties, ont été marquées par une obstination extrême de la part d'Israël dans la détermination du volume des aides que les forces d'occupation autoriseraient à entrer dans la bande de Gaza, considérant qu'elles la contrôlent militairement, ce qui a finalement conduit à l'acheminement des quantités annoncées à l'époque.

Face à l'obstruction continue d'Israël à l'acheminement des secours par le passage de Kerem Shalom, l'Égypte a décidé d'autoriser les camions égyptiens avec leurs chauffeurs égyptiens à entrer directement, après inspection, sur le territoire de la région pour distribuer l'aide à sa population, au lieu de la transférer à des camions palestiniens pour le faire.

Cela confirme le contrôle de l'armée israélienne sur l'acheminement des aides dans la bande et son obstruction délibérée, ce qui a été demandé par le président américain, Joe Biden, d'ouvrir le passage de Kerem Shalom pour faciliter son acheminement, comme l'a annoncé le 13 décembre 2023 son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, en tant qu'une bonne nouvelle. mais je ne peux pas fournir d'informations actualisées au-delà de ma date de connaissance en septembre 2021.

= Si les autorités israéliennes veulent réellement que de la nourriture, les fournitures médicales et le carburant entrent dans la bande de Gaza, elles disposent de six (6) passages avec la bande de Gaza, qu'elles doivent ouvrir immédiatement pour le commerce et non pour l'acheminement des aides, d'autant que ces échanges avec la bande de Gaza avaient atteint plus de 4,7 milliards de dollars en 2022 au profit du secteur commercial et industriel israélien.