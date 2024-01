Afrique: Algérie-Angola - Les Fennecs ont besoin de rassurer

L'Algérie et l'Angola s'affrontent lundi pour le compte de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023 dans le groupe D. Un match qui suscite beaucoup d'attente des deux côtés.

C'est l'heure de la rédemption pour les Fennecs, désireux de reconquérir leur public après une édition 2021 chaotique au Cameroun.

Le capitaine Riyad Mahrez et ses collègues, ne doivent pas manquer le coche face aux Palancas Negras alors que deux autres matches difficiles les attendent dans le groupe contre le Burkina Faso et la Mauritanie.

En plus de Mahrez, les Algériens pourront compter sur le Milanais Ismael Bennacer, qui a repris un rôle clé dans le groupe après son retour d'une blessure au genou. Il y a aussi Islam Slimani, qui dispute sa sixième CAN CAF TotalEnergies, Bagdad Bounedjah et Houssem Aouar parmi une longue liste de talents. Djamel Belmadi a dont une panoplie de qualités à exploiter.

Son homologue angolais, Pedro Goncalves, présente un groupe moins fourni comparativement à l'armada algérienne. Les Palancas Negras joueront la CAN pour la neuvième fois. Ils sont de retour parmi les grands après avoir manqué l'édition de 2021 au Cameroun. Passer au moins la phase de groupes est l'ambition des angolais et une victoire permettrait booster le moral de l'équipe qui est en Côte d'Ivoire sans M'bala Nzola (Fiorentina).

%

Goncalves a néanmoins des joueurs coriaces, à l'instar de Jérémie Bela de Clermont en Ligue 1. Après avoir atteint les quarts de finale en 2008 et en 2010 (à domicile), ils espèrent tirer leur épingle du jeu dans le Groupe D. C'est une équipe qui ne marque pas beaucoup mais qui sait aussi éviter d'encaisser.

Même si les pronostics donnent l'Algérie favorite, seul le terrain décidera du sort de cette rencontre. L'Algérie domine les face à face entre les deux formations avec deux victoires (1985 et 2001). L'Angola lui, ne s'est imposé qu'une fois, c'était lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2006. Six rencontres entre les deux équipes se sont soldées par des nuls, le dernier étant le match 0-0 de la phase de groupes de la CAN CAF TotalEnergies 2010.

Algérie vs Angola (Groupe D)

Date : lundi 15 janvier 2024

Lieu : Stade de la Paix, Bouaké

Coup d'envoi : 20h GMT