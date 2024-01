Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 Janvier 2024

Sénégal : Can 2023/ Aliou Cissé : « Nous avons à cœur de rentrer dans cette compétition de la meilleure façon »

Le sélectionneur national des Lions de la Téranga, Aliou Cissé a répondu aux questions des journalistes, ce dimanche 14 janvier 2024, en prélude à l'entrée en lice des Lions de la Téranga du Sénégal, champions d'Afrique en titre dans la Coupe d'Afrique des Nations. En compagnie du capitaine de l'équipe nationale, Kalidou Koulibaly, Aliou Cissé a évoqué la pression qui peut peser sur les épaules de ses joueurs au moment de devoir défendre leur titre conquis il y a deux ans à Yaoundé, au Cameroun.Et à en croire le coach des Lions du Sénégal, il est normal d'avoir de la pression. Mais il précise qu'il s'agit d'une pression positive qui va pousser ses joueurs à la victoire. Les Lions de la Téranga du Sénégal vont entamer leur campagne dans la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, lundi 15 janvier 2024, à 14 heures, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, contre les Scorpions de la Gambie. (Source : adakar.com)

Guinée : Coopération/Media- Une équipe de dirigeants de médias guinéens entame une série de visites en Arabie Saoudite

Une équipe de dirigeants de médias Guinéens et d’influenceurs a entamé ce samedi 13 janvier 2024 une visite de travail et de découverte en Arabie Saoudite. L’arrivée de cette délégation dans le royaume saoudien a été facilitée par le Dr Fahad Eid ALRSHIDY, Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite en République de Guinée.Elle est composée entre autres de M. Boubacar I Diallo, Directeur de Publication d’Africaguinee.com, M. Nouhou Baldé, Administrateur Général de Guineematin, M. Amadou Tham Camara, Administrateur Général de Guineenews (chef de la mission), M. Aboubacar Diallo, Directeur Général de Gfm, M. Fana Soumah, Directeur Général de la RTG, M. Aboubacar Condé, Directeur de l’information de Djoma médias. A ceux-ci s’ajoutent l’ambassadeur Grand P, son manager M. Alpha Sylla ainsi que du prédicateur Elhadj Mamadou Hafiziou Barry et M. Oumar Bah. (Source : africaguinee.com)

Maroc: 2ème Festival du Livre Africain- C’est à Marrakech abritera du 8 au 11 février 2024

La deuxième édition du Festival du Livre Africain de Marrakech (Flam) se tiendra du 8 au 11 février prochain, ont annoncé les organisateurs lors d’une conférence de presse tenue à Casablanca.Fondé par Mahi Binebine (écrivain et artiste plasticien), Fatimata Wane-Sagna (journaliste), Hanane Essaydi (universitaire) et Younès Ajarraï (entrepreneur culturel), le FLAM, porté par l’association WE ART AFRICA//NS, est un festival d’auteurs réunissant des écrivains, des penseurs et des intellectuels d’Afrique, de ses diasporas et de ses descendants.Le Festival du livre africain de Marrakech se veut une célébration de la littérature et de la culture africaines. Destiné à tous les publics et à tous les âges, le Flam est à accès gratuit pendant quatre jours, dans tous les sites d’accueil, le but étant de rapprocher la culture et l’art aussi bien des passionnés que de ceux qui s’en sentent éloignés. (Source : Anp)

Togo : Incendie du marché d’Agoè-Assiyéyé- Les mesures d’accompagnement retenues par le gouvernement

Trois semaines après l’incendie du marché d’Agoè-Assiyéyé à Lomé, le gouvernement a dévoilé les principales mesures retenues et mises en œuvre pour accompagner les sinistrés pour la reprise de leurs activités. Ces mesures ont été prises, à l’issue de plusieurs rencontres de concertation avec l’ensemble des parties prenantes.« En matière logistique, l’aménagement d’un site provisoire du marché au lieu-dit Togograin dans la commune d’Agoè-Nyivé 1 d’une part, et en matière d’accès au crédit, il s’agira d’autre part; d’accord sur un moratoire d’un an sur le remboursement des encours de crédit à la date du sinistre et de mettre en place d’un crédit relais à taux 0% pour faciliter la reconstitution du capital » , indique une note officielle. (Source : alome.com)

Niger : Promotion du tourisme- Lancement à Niamey de la saison touristique 2023- 2024

La Ministre de l'artisanat et du Tourisme, Mme Soufiane Agaichata Guichen a lancé, ce samedi 13 janvier 2024 au Musée National Boubou Hama de Niamey, la saison touristique 2023- 2024 couplée à la célébration de la Journée du Tourisme Intérieur (Jti).Cette cérémonie s’est déroulée en présence des membres du Conseil National Pour la Sauvegarde de la Patrie, des membres du Gouvernement, des membres du corps diplomatique accrédités au Niger, du Gouverneur de la Région de Niamey, des cadres centraux du ministre de l’artisanat et du tourisme, des touristes, des élèves et étudiants ainsi que de plusieurs autres invité.Cette saison touristique couplée à la Jti est placée cette année sous le thème « Développement et promotion du tourisme intérieur face aux défis multiples et multiformes ». (Source :Anp)

Comores-le-president-confiant-dans-sa-reelection-L’opposition-denonce-des-fraudes

Aux Comores, le président confiant dans sa réélection, l’opposition dénonce des fraudes. Le scrutin présidentiel du dimanche 14 janvier, a été marqué par des bourrages d’urnes selon les cinq opposants au chef de l’Etat sortant. Ce dernier vise une victoire au premier tour.En homme expérimenté par quinze années de pouvoir, le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, semble avoir décidé de rééditer le scénario de sa réélection en 2019. Le déroulement du scrutin présidentiel, dimanche 14 janvier, où 340 000 électeurs étaient appelés aux urnes, a été, comme cinq ans plus tôt, marqué par une accumulation de fraudes, selon l’opposition.« Il n’y a pas eu d’élection », accusait avant la fin du vote, le candidat Mouigni Baraka, dans une déclaration commune.( Source : Mondeafrique)

Cameroun : Canfoot2023- Les lions indomptables entrent en compétition ce lundi 15 janvier 2024

Ce lundi, 15 janvier 2024, jour de match, les Lions Indomptables sont attendus au stade Charles Konan Banny à 15h30, soit 90 minutes avant le coup d’envoi de leur match contre la Guinée Conakry il sera alors 18h au Cameroun. (Source : Camerounactu.com)

Côte d’Ivoire : Can 2023- Jesus Owano et Frederico Bikoro (Guinée Equatoriale) jugent le niveau des éléphants

Après le match nul (1-1) concédé face à la Guinée équatoriale, le dimanche 14 janvier 2024, au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé, Victor Oshimen n'a pas voulu s'adresser aux journalistes. Au 2e jour de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations, le Nigeria et la Guinée Bissau se sont séparés sur un match nul. Si le gardien de but de la Guinée Equatoriale, Jesus Owano et son milieu de terrain, Frederico Bikoro se sont prêtés aux questions des journalistes, ce ne fut pas le cas du Nigérian Victor Oshimen, ballon d'or africain. (Fratmat.info)