Congo-Kinshasa: Seuls 9% des élus sont des femmes dans les circonscriptions de Lubero, Butembo et Beni

Les données disponibles démontrent que sur les 23 élus nationaux, seules deux sont des femmes dans les circonscriptions électorales de la ville de Beni, du territoire de Beni, de la ville de Butembo et du territoire de Lubero (Nord-Kivu). Kavira Mapera Jeannette et Kavira Katasohire sont les deux femmes à qui les électeurs du Grand Nord ont confié la charge de défense de leurs intérêts.

Dans la ville de Beni, deux nouvelles figures vont représenter les électeurs. Il s'agit d'Arsène Mwaka et d'Elvis Kiyaya, deux députés des plateformes électorales de Antipas Mbusa Nyamwisi et Julien Paluku. Ils écartent les deux élus de 2018, à savoir Gregoire Kiro et Kizerbo Kasereka.

Dans le territoire de Beni, la confiance a été renouvelée aux députés sortants Albert Baliesima Kadukima et Carly Nzanzu Kasivita. A Lubero, Jean-Pirre Kanefu Munjiwa, Jeannette Kavira Mapera, Maombi Katsongo Sosthène et Julien Paluku Kahongya sont réélus. Il en est de même pour Crispin Mbindule Mitono dans la ville de Butembo.

Les autres élus sont Saidi Balikwisha, Kambale Musavuli, Jules Mumbere Mase, Kombi Pendani, Enoch Nyamwishi et Kambale Kyavulenga, pour le territoire de Beni, Mumbere Mukweso, Kavira Katasohire et Mbusa Nyamwisi pour la ville de Butembo et Muhindo Simisi, Mbusa Machozi, Katembo Kambere, Bakatsuraki Kavusa et Paluku Siwako Kapako pour Lubero.