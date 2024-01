Afrique: CAN 2023 - Contre la Gambie, Aliou Cissé veut une bonne entame dans la compétition

Yamoussoukro, 14 jan (APS) - L'équipe nationale du Sénégal compte démarrer la Coupe d'Afrique des nations de football « de la meilleure des manières », en réalisant « un bon résultat contre la Gambie », son premier adversaire dans la compétition, a déclaré son entraîneur Aliou Cissé, samedi à Yamoussoukro.

"Nous avons à coeur de renter dans la compétition de la meilleure des manières. Pour cela, il faut faire un bon résultat contre la Gambie. Il ne faut pas que l'enjeu de la CAN prenne le dessus sur le jeu. Il faudra rester concentré", a-t-il dit.

Il s'exprimait en conférence de presse à la veille du premier match du groupe C de la Can 2023 contre la Gambie, prévu ce lundi à 14h GMT.

"Sur ces dernières années, la Gambie est la sélection africaine qui a le plus fait de bonds en avant et qui a progressé au niveau des résultats. Nous les respectons. C'est un match difficile. Nous ne sous-estimons personne. Pour gagner la CAN, c'est un processus et elle démarre lundi", a expliqué le coach sénégalais.

Selon Cissé, le Sénégal est à sa quatrième compétition de suite et a acquis l'expérience nécessaire pour ce rendez-vous footballistique continental. "Nous ne sommes pas les seuls favoris. Nous [faisons] focus sur notre match contre la Gambie, qui est le plus important et nous sommes prêts", a-t-il rassuré.

Point rassurant sur l'infirmerie

Aliou Cissé a rassuré que les joueurs blessés "sont en train de petit à petit sortir de l'infirmerie". "En partant de Dakar, Fodé Ballo-Touré avait une petite gêne au niveau du mollet. Nous avons voulu le préserver. Il a repris les entraînements. Nous pourrons le récupérer la semaine prochaine", a-t-il informé.

Le technicien sénégalais a aussi assuré que le genou de Youssouf Sabaly « va bien ». « Nampalys Mendy et Pape Matar Sarr vont mieux. Idrissa Gana Gueye est de retour. Nous sommes optimistes pour Sabaly et Ballo-Touré », a-t-il conclu.