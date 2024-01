Gabon: 'Affaire impliquant la société Addax Petroleum et le Ministère du Pétrole, par le biais de sa Direction Générale des Hydrocarbures'

Je souhaitais partager avec vous une récente affaire impliquant la société Addax Petroleum et le Ministère du Pétrole, par le biais de sa Direction Générale des Hydrocarbures. En effet, le 4 janvier 2024, Addax Petroleum a sollicité l'ouverture de négociations avec le gouvernement gabonais concernant le renouvellement de leur contrat pour les permis Obangue et Tsiengui. Ce contrat, accordé à Addax Petroleum pour une durée de 10 ans non renouvelable, arrive bientôt à échéance.

Dans leur demande, Addax Petroleum a mis en avant le fait que si le contrat n'est pas renouvelé, les employés gabonais qui y travaillent se retrouveront sans emploi. Cependant, cette tentative de chantage ne tient plus la route, car ces employés gabonais pourraient être transférés à la Gabon Oil Company (GOC). Ce qui est certain, c'est que leur intérêt principal est de préserver leurs propres intérêts et ceux de leur personnel expatrié.

Je suis heureux de constater que les autorités gabonaises ont, le 5 janvier 2024 rapidement, rappelé à Addax Petroleum que les autorisations exclusives accordées à leur société étaient établies pour une durée de 10 ans non renouvelable. À l'issue de cette période, les champs d'Obangue, de Tsiengui et tout autre champ détenu par Addax Petroleum reviendront dans le domaine privé de l'État.

Cette décision courageuse et salutaire démontre une fois de plus la volonté du gouvernement de la transition de défendre les intérêts du Gabon. Je tiens à saluer les nouvelles autorités pour leur fermeté. Je souhaite rassurer la communauté internationale et nationale en affirmant que tous ces champs ont été opérés et développés par des Gabonais. Lorsque j'étais Directeur Général Adjoint de ce groupe, nous avions moins de trois expatriés, tous gabonais, lorsque cette société s'appelait PanAfrican Energy avant son rachat par Addax Petroleum.

Certains pourraient prétendre que lorsque l'État a réquisitionné le permis d'Obangue, la GOC n'a pas pu faire produire ce champ. Cependant, cela n'est pas vrai, car il ne restait que quelques ajustements à effectuer. Les ingénieurs gabonais qui y travaillent sont très compétents, je peux vous l'assurer.

En conclusion, je tiens à remercier et à féliciter les nouvelles autorités qui souhaitent que les Gabonais prennent leur destin en main. Nous en avons assez d'entendre dire que les Gabonais sont paresseux. Ils excellent dans tous les métiers liés au secteur pétrolier.

Merci et bravo aux nouvelles autorités pour leur engagement en faveur de notre pays.

Bien à vous,