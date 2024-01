Algérie: Ligue 1 Mobilis (13e journée) - L'ESS rate la deuxième place, le MCEB héroïque à Biskra

ALGER — L'ES Sétif s'est contentée de la troisième marche du podium, qu'elle occupe seule avec 21 points, alors qu'elle aurait pu prétendre à la deuxième place en cas de victoire contre l'ES Ben Aknoun, ayant finalement réussi à lui imposer un nul (1-1), en match disputé samedi soir au stade du 8-Mai 1945 (Sétif), pour le compte de la 13e journée de la Ligue 1 Mobilis.

L'issue aurait même pu être plus dramatique pour l'Aigle noir, ayant commencé de concéder l'ouverture du score devant Abderrahmane Hachoud (42e), avant qu'Oukil ne remette les pendules à l'heure, à la 52e minute.

Néanmoins, le point récolté a permis à l'ESS de se hisser à la troisième place du classement général, qu'elle occupe seule avec 21 points, alors que l'ESBA enchaîne un quatrième match sans défaite, et se remet à croire au maintien, malgré sa 14e place, qu'elle occupe actuellement avec huit points.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, c'est l'USM Khenchela qui avait réalisé la meilleure opération du jour, en s'intronisant seule sur la deuxième marche du podium avec 22 points, après sa victoire (2-0) contre la lanterne-rouge, l'US Souf, alors qu'au même moment, le MC El Bayadh avait réussi un match héroïque à Biskra (0-0), lui qui était réduit à dix à partir de l'heure de jeu.

L'USMK s'est imposée grâce aux buts de Sabouni (73e), et du Ghanéen Maxwell Baakoh (78e), enfonçant au passage l'USS, toujours en dernière position, avec seulement quatre unités au compteur.

De son côté, le MC El Bayadh a réussi un retour tonitruant à la compétition, après le gave accident de la route dont a été victime son équipe dernièrement et qui avait coûté la vie à deux membres de l'effectif.

Le MCEB, pourtant réduit à dix à partir de la 58e minute, avait réussi à tenir bon (0-0) chez l'US Biskra, pourtant réputé pour être difficile à manier chez lui, ce qui lui a permis de repartir avec un bon nul, qui le place à la 10e place du classement général, avec 16 points, et deux matchs en retard.

De son côté, la JS Kabylie s'en ai remise au jeune Berkane pour passer l'écueil de l'ASO Chlef, puisque ce sont les deux buts de cette recrue estivale aux (33e et 47e) qui ont permis aux Canaris de l'emporter.

Côté chélifien, c'est Souibaâ qui a marqué à la 58e, mais son but a juste suffi à sauver l'honneur, puisque c'est la JSK qui l'a finalement emporté (2-1), grimpant par la même occasion à la huitième place, avec 18 points.

Le bal s'était ouvert jeudi

Le bal de cette 13e journée s'était ouvert jeudi, avec le déroulement des deux premiers matchs inscrits à son programme, à savoir : MC Oran - CS Constantine et USM Alger - JS Saoura.

De chauds duels, ayant tenu toutes leurs promesses, avec du beau jeu, huit buts marqués sur l'ensemble des deux matchs, et beaucoup de rebondissements, aussi bien à Oran qu'à Alger.

En effet, le CS Constantine, bien que réduit à dix à partir de la 25e minute jeu, après l'expulsion du gardien Bouhalfaya, avait réussi à l'emporter (4-1) au stade Zabana, grâce notamment à Dib, ayant ouvert le score sur penalty à la 17e, avant que son coéquipier Temine ne s'offre un triplé aux 66e, 86e et 88e, sellant définitivement le succès des Sanafirs.

Côté MCO, c'est Ibouzidene qui avait sauvé l'honneur, en inscrivant un joli but à la 77e.

Un précieux succès en déplacement qui permet aux Constantinois de grimper à la quatrième place du classement général, avec 20 points, alors que le club d'El Hamri continue de souffrir dans les abysses du classement, où il occupe l'avant-dernière place, avec seulement six unités au compteur.

Un peu plus tard dans la soirée, l'USM Alger avait commencé par être menée à domicile contre la JSS, avant de réussir une incroyable "Remontada", qui lui a permis de s'imposer (2-1).

Le but Bécharois a été l'oeuvre de Bellatrèche à la 27eminute de jeu, et c'est Belkacemi qui a sauvé la mise pour les Rouge et Noir, en s'offrant un joli doublé aux 89e et 90e+5.

Malgré cette belle victoire, les Rouge et Noir restent 13e au classement général, avec 14 points, mais comptent trois matchs en retard, alors que la JSS, ancien Dauphin, recule à la 7e place du classement général, après avoir essuyé cette deuxième défaite de rang.

Le lendemain, vendredi, le Paradou AC a été tenu en échec à par le NC Magra (0-0). Malgré ce semi-échec à domicile, le PAC a gagné une place au classement général, en rejoignant le CS Constantine à la quatrième place, avec 20 points, et idem pour le NCM, qui grâce au point récolté à Dar El Beida remonte à la 11e place, avec seize points.

Les péripéties de cette 13e journée se s'achèveront dimanche soir, avec le déroulement du derby CR Belouizdad - MC Alger. Un chaud duel, entre deux grands clubs de l'algérois, initialement domicilié au stade Nelson Mandela de Baraki, avant d'être délocalisé au Stade du 5-Juillet.

Outre le cachet derby et la grande rivalité sportive entre ces deux clubs-voisins, il sera question d'un tournant décisif dans la course au titre, entre le Chabab (5e/19 pts, et trois matchs en retard) et le MCA, actuel leader, avec 29 points, mais aucun match en retard.